Китай открыл границы для иностранцев – впервые за три года

В воскресенье двухэтажные автобусы, заполненные путешественниками, прибыли на мост Гонконг-Чжухай-Макао - здесь пассажиры пересаживаются на автобусы до провинции Гуандун. Среди них немало студентов колледжей, возвращающихся домой.

При этом некоторые водители местных автобусов на мосту Гонконг-Чжухай-Макао рассказали Би-би-си, что обеспокоены возможностью заразиться вирусом от прибывающих путешественников и хотят, чтобы их компании обеспечили им более надежную защиту.

До пандемии новогодние поездки китайцев считались крупнейшей ежегодной миграцией в мире. Как ожидается, в этом году на новогодний период придется около двух миллиардов поездок - вдвое больше, чем в прошлом.

В новогодний сезон китайцы традиционно путешествуют, навещая родных Фото: Getty Images

До недавнего времени Китай проводил политику "нулевого ковида" - фактически страна жила в изоляции с начала пандемии.

Строгие антиковидные меры предусматривали многочисленные проверки и жесткие локдауны при малейшем подозрении на всплеск эпидемии, причем власти закрывали на карантин целые города.

После массовых протестов в конце ноября Пекин ослабил ряд наиболее суровых мер, хотя официально отказа от политики "нулевого ковида" объявлено не было.

После отмены ограничений 1,4-миллиардное население страны, три года сидевшее в строгой изоляции, столкнулось с инфекцией, практически не имея к ней естественного иммунитета.