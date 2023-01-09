Видео ⟩ Новый выпуск тревел-шоу с Лидой Нижниковой: холод, болезнь и слезы в горах

Лида и Саша решили испытать себя, проверить свои физические возможности и эмоциональную выносливость, отправившись на восхождение на самый высокий вулкан Азии - Демавенд (5670 м).

Там Лиде пришлось бороться с горной болезнью, сильным ветром и холодом, полным отсутствием комфорта и нормальной еды.

Фото: Личный архив Лиды Нижниковой

Проект о путешествиях Лида Нижникова запустила осенью. В списке у блогера такие страны, как Иран, Танзания, Непал, Гватемала и многие другие. "Я очень хочу, чтобы в Латвии был такой достойный проект. Первой точкой стал Иран, второй - Танзания, после - Гватемала", - вдохновленно говорит Лида. В этом проекте она снимает себя, людей вокруг и колорит страны, в которой находится.

Фото: Личный архив Лиды Нижниковой

Но самое сложное - это монтаж отснятого материала. Это многочасовая работа за компьютером, которая Лиде еще предстоит.

Сравнений с Настей Ивлеевой и "Орлом и решкой" Лида Нижникова не боится: "Мы, конечно, очень разные. Я ее очень уважаю". Именно Лида является автором этого проекта. С реализацией ей помогли люди, которые безоговорочно в нее верят. Они поспособствовали в организации поездок и сопровождают девушку, чтобы обеспечить ее безопасность.

Фото: Лида Нижникова в горах

Видео: Демавенд. Самый высокий вулкан Азии (5670 м)