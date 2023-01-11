Топ-5 знаков Зодиака, которым не везет в любви. И почему

Рыбы

Рыбы - отличницы по жизни. У них обычно все выходит. После того как представительницы данного знака Зодиака обретают семейный статус, они со всей ответственностью и усердием берутся строить новую жизнь, решая и за себя, и за вторую половину все вопросы быта и отдыха, а это, в свою очередь, может отпугнуть избранника.

Близнецы

Близнецы нередко витают в облаках и ждут легкости от партнера. Однако для партнера повторить развлекательную программу в долгосрочной перспективе - как было в самом начале отношений - может быть трудно. Поэтому Близнецы могут начать скучать, страдать и докучать претензиями. А какому это понравится?

Лев

Львицы знают себе цену, уверены в собственной неотразимости и значимости, поэтому должны всегда и во всем главенствовать. Они будут счастливо жить с тем человеком, кто согласится находиться в тени и потакать им. Однако пока ей самой не надоест такой сценарий.

Скорпион

Самый закрытый и непредсказуемый знак Зодиака. Дерзость, невинность, необузданная чувственность и капризность - это все про Скорпионов. Добавьте к этому желание контролировать и жажду власти, и можно будет понять, почему потенциальному избраннику трудно найти общий язык с ними.

В какой-то момент партнер может устать разгадывать ее загадки и поспешит к более понятному человеку.

Стрельцы

Девушка-Стрелец - мечта любого мужчины. Противоположный пол тянется к ним. Однако Стрельцы - хорошие жены только при понимающем их принципы муже. Домохозяйка - это не их роль, потому построить семью сложнее.