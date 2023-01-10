Бывшая жена Яниса Тиммы не скрывает новых отношений

Выходец из Лимбажи, Ошс последние пять лет называл своим домом Швейцарию, где он играл в нескольких футбольных клубах. Самые внимательные подписчики Саны в Instagram уже заметили, что местом для своих путешествий она часто выбирает Швейцарию, а о времени, проведенном вдвоем, свидетельствуют опубликованные фотографии из одних и тех же мест.

Сана ездила в Швейцарию и в начале, и в конце прошлого года. Понятно, что целью поездок было посещение возлюбленного.

В декабре прошлого года Сана и Марцис совершили романтическое путешествие по Итальянской Ривьере, сфотографировав друг друга на террасе отеля.

На этом фото Сана запечатлела момент, когда ее четырехлетний сын идет по улицам Портофино, держа за руку Марциса.

Фото: Instagram/sana_timma

Стоит отметить, что, хотя слухи об отношениях между ними ходят уже больше года, пара до сих пор не опубликовала совместный снимок.

Брак Саны и Яниса Тиммы, просуществовавший менее трех лет, распался в 2019 году. Сердцем Яниса уже несколько лет владеет звезда украинской эстрады Анна Седокова.

Подробнее читайте в номере Privātā Dzīve от 3 января.