Большую популярность в социальных сетях приобрела женщина, ехавшая по шоссе в Калифорнии на машине без одного колеса.
Видео ⟩ "Что у нее с головой?" В Калифорнии женщина ехала по шоссе без одного колеса
Видео было записано в прошлом году 6 октября. По данным американских СМИ, это произошло на шоссе 405 в городе Ирвайн. Также известно, что по этому делу правоохранители начали расследование.
На кадрах видно, как по шоссе с летящими из-под капота искрами движется черный джип Audi, у которого нет колеса со стороны переднего пассажирского сиденья. Также у автомобиля на видео открыт багажник.
Позже женщина остановилась на светофоре и врезалась в ехавший впереди Volkswagen. К ней подходили другие участники дорожного движения, которые спрашивали, не употребляет ли она наркотики. Когда женщина покинула автомобиль, на ее сиденье было обнаружено несколько таблеток.
Затем к автомобилю прибыла полиция. Правоохранители не стали задерживать женщину. В публичном заявлении полицейского управления Ирвайна говорится, что женщина, возможно, страдала от некого заболевания, которое не позволяло ей водить машину.
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