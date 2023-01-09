Видео ⟩ "Что у нее с головой?" В Калифорнии женщина ехала по шоссе без одного колеса

Видео было записано в прошлом году 6 октября. По данным американских СМИ, это произошло на шоссе 405 в городе Ирвайн. Также известно, что по этому делу правоохранители начали расследование.

На кадрах видно, как по шоссе с летящими из-под капота искрами движется черный джип Audi, у которого нет колеса со стороны переднего пассажирского сиденья. Также у автомобиля на видео открыт багажник.

Позже женщина остановилась на светофоре и врезалась в ехавший впереди Volkswagen. К ней подходили другие участники дорожного движения, которые спрашивали, не употребляет ли она наркотики. Когда женщина покинула автомобиль, на ее сиденье было обнаружено несколько таблеток.

Затем к автомобилю прибыла полиция. Правоохранители не стали задерживать женщину. В публичном заявлении полицейского управления Ирвайна говорится, что женщина, возможно, страдала от некого заболевания, которое не позволяло ей водить машину.