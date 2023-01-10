"Я должна быть в другом месте": Эвелина Паркере собирается покинуть страну

"У меня так много планов и целей на этот год", - рассказывает Паркере.

Первое, о чем она упоминает, это восстановление энергии, потому что ее отняли у нее в прошлом году.

"Это был первый год, когда я не училась в каком-то учебном заведении и весь год просто путешествовала и отдыхала", - говорит Паркере.

Кроме того, она хочет предотвратить проблемы с кожей лица, изменив свои привычки в еде и другие вредные привычки.

С другой стороны, она назвала переезд своей третьей целью на этот год.

"И на этот раз я думаю не о другой квартире, а о другой стране, может быть, даже о континенте", - призналась популярный инфлюенсер.

"Мне очень страшно, но путешествие в прошлом году заставило меня понять, что прямо сейчас мне нужно быть где-то в другом месте", - написала Паркере.