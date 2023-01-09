Эксперты спрогнозировали, что ждет экономику России

Наиболее благоприятный сценарий, прогнозируемый российскими экспертами, возможен в том случае, если темпы роста мировой экономики останутся в пределах 3%, а цены на энергоносители останутся относительно высокими. Это позволило бы России вернуться к умеренному росту во второй половине 2023 года, но общее годовое падение ВВП составило бы около 2%.

Самый пессимистичный сценарий предполагает больший кризис, который может начаться в случае структурного спада мировой экономики, а также при условии, что санкции будут медленно сниматься. По мнению аналитиков, этот сценарий предсказывает 6-процентный спад российской экономики.

Эксперты отмечают, что "кризис фактически неизбежен", а более реалистичным сценарием является "еще один кризис 2008-2010 годов" с падением ВВП на 4-5%.

Интересно, что российские регуляторы финансового сектора косвенно признали приближение кризиса, так как Банк России ввел ряд ограничений на выдачу потребительских кредитов и иных видов кредитов.

Теперь гражданам России будет намного сложнее получить кредит.

Новые ограничения вступили в силу с 1 января, а это значит, что возможности получения кредитов и займов для граждан России сильно ограничены. По словам российских чиновников, российская финансовая система "не чувствует себя защищенной" от возможных потрясений, поэтому требования для получения потребительских кредитов и других видов кредитов наличными значительно повышены.

Есть опасения, что сохранение требований в силе "может создать новые уязвимые места в финансовом секторе России".

Российские власти заявляют, что введение новых ограничений, по-видимому, снизит риск того, что большая часть населения окажется в долгах.