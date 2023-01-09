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LVRTC объяснил причину сбоя в работе мобильной связи

rus.tvnet.lv
LVRTC объяснил причину сбоя в работе мобильной связи
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Сбой связи. Иллюстративное фото
Сбой связи. Иллюстративное фото Фото: CokaPoka/Shutterstock

Авария в дата-центре Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) произошла из-за человеческой ошибки, сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций предприятия Винета Спругайне.

В понедельник, 9 января, около 15:00 в инфраструктуре LVRTC произошел технологический сбой, в результате которого ресурсы и услуги центра обработки данных были недоступны или ограничены.

Авария не связана с кибератакой, подчеркивают в центре.

Воздействие чрезвычайной ситуации ощутили на себе клиенты всех трех операторов мобильной связи, а также клиенты нескольких интернет-провайдеров, у которых возникли временные сбои в работе интернета и веб-сайтов.

Авария также затронула службы надежности.

Авария была устранена менее чем за двадцать минут, а после начато постепенное восстановление всех служб, сообщила Спругайне. Для некоторых пользователей электронной подписи эта услуга по-прежнему недоступна или ограничена.

Спругайне пояснила, что технологический сбой произошел во время работы и был вызван человеческим фактором.

Ни сотрудники LVRTC, ни персонал ее заказчиков и поставщиков не пострадали и не подверглись опасности во время аварии, подчеркивают в центре.

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