Телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах

На сайте медиарегулятора сообщается, что решение было принято еще 22 декабря 2022 года. Разрешение на вещание под брендом телеканала "Дождь" получила компания TVR Studios B.V.

Предположительно, лицензия, полученная в стране Евросоюза, позволит "Дождю" распространять свои программы по кабельным телевизионным сетям во всех странах альянса, в том числе и в Латвии, пишет Rus.LSM.lv.

Напомним, что 6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", который работал из Латвии.

Решение было принято после оценки комплекса нарушений: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии "нашей армией", возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой не разглашалось.

RUS TVNET уже сообщал, что телеканал "Дождь" обжалует решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) лишить СМИ разрешения на вещание. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщал, что решение NEPLP будет обжаловано, но более подробная информация будет предоставлена позже.