Почему метеорит погубил динозавров, но дал шанс млекопитающим?

Что же в первую очередь сделали млекопитающие? Правильный ответ - не стали расти до размера динозавров.

Лучше меньше, да лучше

Их небольшие размеры изначально определялись тем, что им приходилось конкурировать с динозаврам, конкуренцию эту они проигрывали по многим статьям, однако для "фауны периода катастрофы", как ее называют, это вдруг оказалось большим и даже жизненно важным преимуществом.

"Эти млекопитающие выглядели да и вели себя подобно мышам или крысам, и так и оставались бы незаметными, но в "дивном новом мире" они расцвели, потому что оказались прекрасно приспособленными к жутким постапокалиптическим условиям", - говорит Брусатти.

Мелким животным было сподручнее размножаться.

Как напоминает другой палеонтолог Эдинбургского университета, Орнелла Бертран, в случае с современными животными, чем они крупнее, тем дольше у них длится беременность. К примеру, африканская слониха вынашивает слоненка 22 месяца, в то время как беременность у мыши длится всего 20 дней. Не удивительно, что у животных размером с мышь было куда больше шансов восстановить численность популяции после катастрофы.

К тому же крупные животные дольше достигают половой зрелости - еще одна причина, по которой сошли на нет динозавры, особенно большие.