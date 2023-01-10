"Дождь" переезжает в Амстердам, но сохранит часть сотрудников в Риге. Заявление телеканала

Кроме того, декабрьское решение NEPLP может послужить негативным прецедентом для других СМИ, зарегистрированных в Латвии, но вещающих на русском языке или на аудитории в других странах, а также может иметь негативные последствия для латвийской медиасреды в целом, на что указывала Латвийская ассоциация журналистов. "Закрывать СМИ на основании неизвестной обществу информации - прямая угроза свободе слова", говорится в заявлении ассоциации.

Мы планируем сохранить бюро и часть сотрудников в Риге, поскольку Латвия остается для нас важнейшим направлением с точки зрения информационной стратегии редакции.

В данный момент телеканал "Дождь" завершает процесс аудита компанией Deloitte в рамках стандарта Journalism Trust Initiative. Мы рассчитываем получить сертификат JTI в самое ближайшее время. Таким образом мы подтвердим высокие стандарты профессии, которым следуют сотрудники "Дождя". Мы верим, что это укрепит доверие широкой зрительской аудитории как в России, так и за ее пределами".

На сайте медиарегулятора сообщается, что решение было принято еще 22 декабря 2022 года. Разрешение на вещание под брендом телеканала "Дождь" получила компания TVR Studios B.V.

Напомним, что 6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", который работал из Латвии.

Решение было принято после оценки комплекса нарушений: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии "нашей армией", возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой не разглашалось.

RUS TVNET уже сообщал, что телеканал "Дождь" обжалует решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) лишить СМИ разрешения на вещание. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщал, что решение NEPLP будет обжаловано, но более подробная информация будет предоставлена позже.