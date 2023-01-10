Не пропустите! В Сигулде пройдет гастрономический фестиваль

В субботу, 28 января, в Сигулдском замке пройдет гастрономический фестиваль Ziemas garšu svinēšana. Об этом агентству LETA сообщили в отделе по связям с общественностью мэрии города.
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В мероприятии примут участие и будут готовить блюда на огне шеф-повара ресторанов Entresol, Ferma, Pavāru māja Līgatnē, Kungu rija, Mālpils muižas restorāns, Bīriņu pils restorāns, Hotel "Sigulda" restorāns, а также Beef Room.
Гастробар Kokos и его шеф-повар Янис Силиньш в сотрудничестве с Мартиньшем Сирмайсом предложат кулинарное представление Dantes uguns.
Вкусовое наслаждение, предлагаемое ресторанами, также будет дополнено вкусами производителей местных регионов.
Особым продуктом фестиваля, который шеф-повара будут включать в свои рецепты, в этом году станет тмин - в честь 200-летия исторически уникального продукта Сигулдского края Allažu ķimelis ("Аллажский тмин").
Музыкальные коллективы, ди-джеи и артисты на льду позаботятся о зажигательной атмосфере во время мероприятия. В свою очередь, в имеющихся на территории ремесленных мастерских будет предложено обучение различным навыкам и знакомство с изделиями, созданными в квартале Сигулдского замка.
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