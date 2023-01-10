Поргантс рассказал о разорванных отношениях со своей дочкой, внучкой Паулса

В разговоре с изданием Privatā Dzīve голос Поргантса становится грустным: "Контакт с ней исчез. Мы не встречаемся и не видимся… Что делать? Так бывает в жизни".

На вопрос, хотел бы он увидеть свою старшую дочь, Поргантс отвечает: "Прошло очень, очень много времени, так что это непростой вопрос. Думаю, время покажет…".

Как известно, Анна-Мария Паула - дочь Анете Паулы (дочери Маэстро). Она родилась в союзе Анете с актером Дайнисом Поргантсом, но отношения с отцом у Анны-Марии так и не сложились.

В интервью журналу Ieva она сказала: "У меня нет к нему ни злости, ни ненависти, но было бы очень забавно встретиться. О чем бы мы говорили? У отца своя правда, у матери - своя. Я не хочу услышать что-либо плохое от любого из них.

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