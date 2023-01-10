Во вторник, 10 января, правительство поручило Министерству внутренних дел (МВД) подготовить поправки, предусматривающие прекращение действия закона о репатриации.
Латвия может отменить закон о репатриации. Почему это особенно важно для россиян?
Почему?
Правительство ознакомилось с подготовленной МВД оценкой действия закона о репатриации. Доклад является инициативой Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел, чтобы информировать правительство о растущем интересе российских граждан к эмиграции из России на постоянное жительство в Латвию.
Закон гласит, что репатриант - это лицо, которое является гражданином Латвии или имеет одного из родственников по прямой восходящей линии латыша или лива и которое добровольно переезжает на постоянное жительство в Латвию.
С 1995 года, когда закон вступил в силу, география репатриации изменилась. Если в начале действия закона репатриационные потоки более равномерно распределялись между востоком и западом, то в 2010 году в 85% случаев статус репатрианта или члена его семьи предоставлялся гражданам России, Белоруссии и Украины.
В 2022 году доля граждан России достигла уже 81% от общего числа репатриантов,
причем количество заявлений особенно увеличилось с тех пор, как экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой в результате вторжения России на Украину.
В прошлом году поступило 430 заявлений от граждан России, а статус репатрианта или члена семьи репатрианта присвоен 220.
После вторжения России в Украину латвийские представительства продолжили свою работу, оказывая консульские услуги как гражданам Латвии, так и иностранцам, в том числе выдавая долгосрочные визы тем гражданам третьих стран, которые получили положительное решение Управления по делам гражданства и миграции о предоставлении статуса репатрианта.
Исключение составили граждане России, для которых прием заявлений на получение виз был существенно ограничен с 25 февраля 2022 года. Визы гражданам России выдавались только в исключительных случаях, если это обусловлено гуманитарными соображениями. При этом, если гражданин России, в том числе репатриант, сталкивался с угрозой из-за своей национальной принадлежности или политических взглядов, у человека была возможность получить визу по гуманитарным соображениям.
В период с 1 января по 7 сентября 2022 года в латвийские представительства поступило 35 заявлений на получение долгосрочной визы от лиц, получивших в Латвии статус репатрианта или члена его семьи. Во всех случаях визы были выданы.
Вышеупомянутая статистика долгосрочных виз, выданных репатриантам и членам их семей, не дает полного представления о возможностях въезда этих лиц в Латвию, отмечает МВД. Если у человека есть действующая шенгенская виза, в том числе выданная другим государством, он имеет право въехать в Латвию и обратиться в УДГМ за постоянным видом на жительство.
Точно так же граждане третьих стран, которые получили статус репатрианта и могут въезжать в Латвию без визы, могут напрямую обращаться в УДГМ.
Только ради Шенгена?
В последние годы органы государственного управления, занимающиеся решением вопросов репатриации, заметили, что граждане России и других стран, имеющие предков - латышей или ливов, хотят получить вид на жительство, но в то же время видно, что эти лица ранее не имели связи с Латвией - у них нет проживающих в Латвии родственников, с которыми они поддерживали бы регулярные контакты, ранее они не посещали Латвию, хотя выезжали в другие европейские страны.
Тенденция получать вид на жительство только для того, чтобы иметь возможность с комфортом передвигаться по странам-участницам Шенгенского соглашения, особенно обозначилась во время антиковидных ограничений, когда в посольство Латвии в России поступало большое количество запросов о репатриации, то есть возможности получения вида на жительство в Латвии, хотя люди собирались не жить в Латвии, а лишь пользоваться преимуществами ВНЖ.
Мобилизация в России
После мобилизационной кампании, начатой Россией в сентябре, вопросы о репатриации задают лица, которые не собираются переезжать в Латвию, но хотят получить постоянный вид на жительство, чтобы иметь возможность переехать в Латвию в случае, если будут подлежать мобилизации.
В докладе говорится, что документ - постоянный вид на жительство, который выдается физическим лицам, дает возможность постоянно находиться в Латвии, свободно передвигаться по территории стран-участниц Шенгенского соглашения, получать медицинские услуги и другие социальные услуги, при этом не нужно доказывать, что человек действительно проживает в Латвии или что соблюдается критерий интеграции, а именно знание государственного языка на уровне А2.
Другим иностранцам такое разрешение выдается только после пяти лет непрерывного проживания в Латвии и проверки на знание государственного языка. Опыт других стран-членов Европейского союза в этой сфере также свидетельствует, что такое благоприятное отношение по этническому признаку в большинстве случаев не практикуется.
Поддельные документы
В то же время УДГМ при рассмотрении заявлений о репатриации обнаружило другую, не менее тревожную тенденцию - большую долю поддельных документов.
Граждане России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Украины подают документы с поддельными записями о национальности и штампами о легализации документов.
За последние годы проведено около 217 проверок по подозрению в подделке документа, возбуждено не менее 80 уголовных дел, аннулировано не менее 200 видов на жительство.
В докладе признано, что возможности обнаружения этих подделок весьма ограничены, поскольку для того, чтобы быть уверенным в правильности сведений, содержащихся в документе, необходимо запрашивать информацию у страны, выдавшей документ, и ответ не всегда удается получить.
В чем риск?
Упомянутая тенденция вызывает опасения по поводу рисков, связанных с тем, что эти лица после получения статуса репатрианта могут ходатайствовать и о предоставлении гражданства Латвии, поскольку выявление подделок в рамках этой процедуры также затруднено, а иногда даже невозможно. В настоящее время установлено, что 27 человек хотели получить или получили гражданство Латвии, представив поддельные документы. Латвийское гражданство было аннулировано у четырех человек.
В настоящее время начата процедура лишения латвийского гражданства еще одного лица - репатрианта. В регистрации гражданства Латвии было отказано 22 лицам, 16 из которых были репатриантами.
Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что
действующий порядок репатриации следует пересмотреть, а действие закона о репатриации - приостановить, так как фактический поток репатриантов в Латвию больше не соответствует основной идее, содержащейся в преамбуле закона, -
содействовать возвращению соотечественников, покинувших Латвию из-за угрозы геноцида, войны или ассимиляции.
Принимая во внимание тот факт, что большинство репатриантов и членов их семей не являются гражданами Латвии, возможность въезда и пребывания в Латвии для лиц латышского (ливского) происхождения могла бы быть сохранена в законе об иммиграции, предусматривающем выдачу временного вида на жительство на пять лет.
По истечении пяти лет, если лица подтвердят, что они переехали в Латвию и выучили государственный язык на уровне А2, им может быть выдан постоянный вид на жительство.
А как сейчас?
В нынешних условиях лицам предоставляется статус репатрианта, покрываются расходы на переезд и выплачиваются ежемесячные пособия, предусмотренные нормативными актами, но на самом деле большинство этих лиц не остаются в Латвии, а продолжают жить в стране своего происхождения после получения пособия или уезжают в другие страны ЕС в поисках работы.
Расходы на пособия репатриантам несет УДГМ, и средств государственного бюджета, ежегодно выделяемых на эти цели, недостаточно. В 2019 году была оказана материальная помощь в размере 106 989 евро, после чего в связи с антиковидными ограничениями лица, получившие статус репатрианта, не могли приехать в Латвию и получить вид на жительство. В январе-сентябре 2022 года выплачено 70 820 евро.
С другой стороны, положения закона о репатриации, предусматривающие поддержку репатриантов, не связанную с прямыми материальными затратами, полностью дублируются принятым 1 ноября 2018 года законом о диаспоре, предусматривающим многоплановую поддержку реэмигрантов.
Принимая во внимание вышеизложенное, правительство решило, что Министерство внутренних дел должно внести в Кабинет Министров поправки к закону о репатриации и закону об иммиграции до конца марта 2023 года.
Они предусматривают выдачу временного вида на жительство на пять лет получателям статуса репатрианта и членам их семей, с предоставлением постоянного вида на жительство, если лицо в течение этих пяти лет непрерывно проживало в Латвии и выучило государственный язык на уровне не менее А2.
Также поправки предусматривают переходный период, по истечении которого прекращается предоставление пособий репатриантам, а также переходный период, по истечении которого действие закона о репатриации прекращается.
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