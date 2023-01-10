Латвия может отменить закон о репатриации. Почему это особенно важно для россиян?

Только ради Шенгена?

В последние годы органы государственного управления, занимающиеся решением вопросов репатриации, заметили, что граждане России и других стран, имеющие предков - латышей или ливов, хотят получить вид на жительство, но в то же время видно, что эти лица ранее не имели связи с Латвией - у них нет проживающих в Латвии родственников, с которыми они поддерживали бы регулярные контакты, ранее они не посещали Латвию, хотя выезжали в другие европейские страны.

Тенденция получать вид на жительство только для того, чтобы иметь возможность с комфортом передвигаться по странам-участницам Шенгенского соглашения, особенно обозначилась во время антиковидных ограничений, когда в посольство Латвии в России поступало большое количество запросов о репатриации, то есть возможности получения вида на жительство в Латвии, хотя люди собирались не жить в Латвии, а лишь пользоваться преимуществами ВНЖ.

Мобилизация в России

После мобилизационной кампании, начатой Россией в сентябре, вопросы о репатриации задают лица, которые не собираются переезжать в Латвию, но хотят получить постоянный вид на жительство, чтобы иметь возможность переехать в Латвию в случае, если будут подлежать мобилизации.