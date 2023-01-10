Сегодня, 10 января, в 11:00 на кургане набережной Вентспилсского порта, рядом с замком Ливонского ордена, открылся новый объект "Лат", посвященный латвийской валюте до перехода к евро, сообщает LETA.
Фото ⟩ В Вентспилсе открыли памятник лату
В мероприятии приняли участие руководство Вентспилсской думы и авторы объекта - скульптор Глеб Пантелеев и архитектор Андрис Вейдеманис.
В 2014 году ведущий научный сотрудник и заместитель директора Вентспилсского музея Арманд Виюпс обратился в городскую думу с идеей увековечить память о национальной валюте Латвии. Расположение скульптуры было выбрано не случайно, так как это место выходит на Вентспилсский порт - место, где в 1925-1926 годах разгружалась часть серебряных двухлатовых монет, отчеканенных в "Королевском монетном дворе" Великобритании - эти монеты впервые оказались в Латвии именно через Вентспилс. Поэтому символично, что Вентспилс - первое и пока единственное место в Латвии, где память о латах увековечена в виде объекта современного искусства, - отметила специалист по связям с общественностью Вентспилсского самоуправления Сигита Хелена Блумберга.
Для реализации задумки Вентспилсское самоуправление в 2021 году объявило конкурс проектов, в котором среди 22 представленных идей победила работа "Эволюция" Пантелеева и Вейдеманиса.
Экологический объект из алюминиевого литья к столетию лата спроектирован, вдохновляясь дизайном монеты в один лат 1992 года диаметром три метра. Внешний вид объекта меняется в зависимости от того, с какого места на него смотреть.
Лат, как национальная валюта, действовала в Латвии с 1922 по 1941 года и с 1993 по 2013 года
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