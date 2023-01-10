CSDD может отказаться от наклеек о прохождении техосмотра

С 2 января текущего года CSDD начал выдачу водительских документов нового образца, в том числе удостоверений с современными элементами защиты от подделки. Главное изменение: цветное фото водителя будет сканироваться с помощью лазерной гравировки.

Малмейстерс также сообщил, что в будущем CSDD планирует провести модернизацию - в ближайшие несколько лет могут отказаться от наклейки на лобовое стекло автомобиля после прохождения техосмотра.

"Более подробная информация на этот счет еще последует. Возможно, хватит и того, что срок действия техосмотра будет зарегистрирован в реестре CSDD", - сказал он.

Согласно ценам CSDD, утвержденным Кабинетом Министров, предоставление разрешения на участие в дорожном движении путем выдачи наклейки о проведении государственного техосмотра стоит 2,85 евро, а сама наклейка - 2,19 евро.

В свою очередь, если автомобиль должен пройти повторный техосмотр, наклейка стоит столько же, а выдача разрешения - 1,42 евро.