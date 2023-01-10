Вполне возможно, что в ближайшие несколько лет при техосмотре автомобиля в Управлении безопасности дорожного движения (CSDD) наклейка на лобовое стекло наклеиваться больше не будет, сообщил программе Kā labāk dzīvot на Латвийском радио представитель дирекции Мартиньш Малмейстерс.
CSDD может отказаться от наклеек о прохождении техосмотра
С 2 января текущего года CSDD начал выдачу водительских документов нового образца, в том числе удостоверений с современными элементами защиты от подделки. Главное изменение: цветное фото водителя будет сканироваться с помощью лазерной гравировки.
Малмейстерс также сообщил, что в будущем CSDD планирует провести модернизацию - в ближайшие несколько лет могут отказаться от наклейки на лобовое стекло автомобиля после прохождения техосмотра.
"Более подробная информация на этот счет еще последует. Возможно, хватит и того, что срок действия техосмотра будет зарегистрирован в реестре CSDD", - сказал он.
Согласно ценам CSDD, утвержденным Кабинетом Министров, предоставление разрешения на участие в дорожном движении путем выдачи наклейки о проведении государственного техосмотра стоит 2,85 евро, а сама наклейка - 2,19 евро.
В свою очередь, если автомобиль должен пройти повторный техосмотр, наклейка стоит столько же, а выдача разрешения - 1,42 евро.
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