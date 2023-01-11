Видео ⟩ Уровень воды около Екабпилса достиг отметки в 6,5 метра

Поздним вечером во вторник уровень воды в Екабпилсе достиг отметки 6,5 метра, но после он упал. К 5:00 утра уровень воды опустился чуть ниже шестиметровой отметки.

Из-за ледового затора уровень воды на участке Даугавы от Екабпилса до Плявиняс продолжает колебаться, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

9 и 10 января уровень воды возле Екабпилса поднялся на два метра, достигнув 6,5-метровой отметки поздно вечером во вторник, но в ночь на среду он упал, опустившись чуть ниже шестиметровой отметки в пять утра.

Самый высокий уровень воды в Даугаве возле Екабпилса за последние годы был 28 января 2018 года, когда он достиг 6,7 метра.

Как сообщалось, по всей стране действует желтое предупреждение гидрологов о высоком уровне воды в реках, а у Даугавы в Айзкраукльском и Екабпилсском краях действует оранжевое предупреждение.

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