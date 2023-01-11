Видео ⟩ Визит священников в Огрскую школу: родители недовольны

И, конечно, никакие агитационные материалы недопустимы. Им не место в школе", - подчеркнул Игорь Григорьев в разговоре с RUS.LSM.

В свою очередь директор Огрской центральной основной школы Даце Бондаре сказала RUS.LSM, что в школу пригласили священников сразу трех конфессий. Встреча состоялась в рамках урока "Классное руководство".

"Сейчас седьмые классы изучают, как появился мир, Земля. По истории они изучают древний Египет и богов.

Сейчас еще Рождество прошло, и мы решили, что в этом контексте пригласим на дискуссию представителей евангелически-лютеранской церкви, общины баптистов и католической церкви.

И у подростков было много вопросов - как появился мир, что такое Бог и откуда он появился", - пояснила директор.

Еще одна претензия отца ученика состоит в том, что детям раздали карточки. Риналд Рудзитис утверждает, что главная суть текста на них в том, что все мы грешны. Например, там спрашивается: "Является ли Бог главным в твоей жизни?". Если семиклассник так не считает, то он должен осознавать, что "в день Суда будет виновным".

Директор школы дала свое объяснение текстам на карточках: "Эта карточка была, наверное, неправильно использована. Может быть, мы недостаточно объяснили. И в этом наша ошибка. Конечно, ее все унесли домой. В дальнейшем мы обсудим с детьми эти вопросы - как они это поняли, осталось ли им что-то неясно".

Также администрация школы призывает высказывать свои претензии школе, а не развивать дискуссию в соцсетях.

Видео: Сюжет программы RUS.LSM (на русском языке)