Отец одного из учеников Огрской центральной основной школы возмущается, что дети, по его словам, должны были слушать речи священников. Отец семиклассника считает, что это неправильно. В вопросе разбирался RUS.LSM.
Видео ⟩ Визит священников в Огрскую школу: родители недовольны
Свое недовольство в Twitter выразил отец семиклассника Риналд Рудзитис.
Kas tas par vājprātu @Ogresnovads šodien Ogres Centra pamatskolas 7.klases skolēnus sadzen skolas zālē, liek klausīties mācītāju uzrunas un izdala šādas kartiņas?! 🤯 Tieši, kāpēc manam bērnam skolā būtu jāklausās tie melnsvārči?! @IgorsGrigorjevs šis nav normāli! pic.twitter.com/gy3sqHysTz— Rinalds Rudzītis (@Rincix) January 9, 2023
"Что это за безумие в Огре? Учеников 7-х классов Огрской центральной основной школы загоняют в актовый зал, заставляют слушать речи священников и раздают такие карточки?! С чего бы моему ребенку слушать эти проповеди?! Игорь Григорьев, это ненормально!" - возмущается Риналд Рудзитис.
В своем посте отец семиклассника просит объяснений от главы управления образования думы Огрского края Игоря Григорьева.
"Во-первых, я считаю, что школа - место для всех вопросов и тем. Не должно быть таких вопросов, которые в школе - табу.
Другое дело - важно, чтобы освещение любой темы было в положительном смысле критическим, оценочным. Чтобы сами школьники могли оценить информацию. На мой взгляд, большая часть этого мероприятия была успешной. Стандарт дискуссии соблюден. Но в дальнейшем в таких дискуссиях было бы важно, чтобы выступал и тот человек, который имеет противоположное мнение.
И, конечно, никакие агитационные материалы недопустимы. Им не место в школе", - подчеркнул Игорь Григорьев в разговоре с RUS.LSM.
В свою очередь директор Огрской центральной основной школы Даце Бондаре сказала RUS.LSM, что в школу пригласили священников сразу трех конфессий. Встреча состоялась в рамках урока "Классное руководство".
"Сейчас седьмые классы изучают, как появился мир, Земля. По истории они изучают древний Египет и богов.
Сейчас еще Рождество прошло, и мы решили, что в этом контексте пригласим на дискуссию представителей евангелически-лютеранской церкви, общины баптистов и католической церкви.
И у подростков было много вопросов - как появился мир, что такое Бог и откуда он появился", - пояснила директор.
Еще одна претензия отца ученика состоит в том, что детям раздали карточки. Риналд Рудзитис утверждает, что главная суть текста на них в том, что все мы грешны. Например, там спрашивается: "Является ли Бог главным в твоей жизни?". Если семиклассник так не считает, то он должен осознавать, что "в день Суда будет виновным".
Директор школы дала свое объяснение текстам на карточках: "Эта карточка была, наверное, неправильно использована. Может быть, мы недостаточно объяснили. И в этом наша ошибка. Конечно, ее все унесли домой. В дальнейшем мы обсудим с детьми эти вопросы - как они это поняли, осталось ли им что-то неясно".
Также администрация школы призывает высказывать свои претензии школе, а не развивать дискуссию в соцсетях.
Видео: Сюжет программы RUS.LSM (на русском языке)
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