Принц Гарри заявил, что был рожден в качестве донора для брата

Герцог Сассекский в своих мемуарах написал, что вырос, зная о том, что цель его существования - пожертвовать органы своему старшему брату, если ему это понадобится:

"Я появился на свет на случай, если что-то произойдет с Уилли", - написал он.

Он отметил, что в семье его называли "запасным" с самого дня его рождения. Именно так 38-летний принц назвал свою скандальную книгу.

Он описал свою жизнь как "миссию по предоставлению источника отвлечения, развлечения и, в случае необходимости, запасной части".

Гарри также отметил, что эта идея его существования в том случае, если с Уильямом что-то случится, была ему "совершенно ясна" с раннего возраста и "регулярно подкреплялась" на протяжении всей его жизни.

Мемуары принца Гарри "Запасной" уже стали самой продаваемой научно-популярной книгой в истории Великобритании. В первый же день было продано 400 тысяч экземпляров. Эта цифра включает как книги в твердом переплете, так и электронные и аудиоверсии, пишет PeopleTalk.

Напомним, из мемуаров Гарри уже стало известно о драке между Гарри и Уильямом, скандале из-за костюма нациста на Хэллоуин, употреблении запрещенных веществ, непростых отношениях с отцом, убийстве талибов в Афганистане и многом другом.

Как сообщалось, многие пользователи соцсетей раскритиковали Гарри после выхода его мемуаров и документального фильма "Гарри и Меган" на Netflix. Утром 5 января в тренд попал хэштег #ShutUpHarry ("Заткнись, Гарри"). Под этим хэштегом пользователи шутят над принцем и оставляют негативные сообщения.