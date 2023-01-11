Видео ⟩ Tesla стала причиной столкновения восьми автомобилей

Авария произошла 24 ноября прошлого года. В результате инцидента пострадали девять человек, в том числе двухлетний ребенок.

Водитель Tesla сказал полиции, что он ехал с программным обеспечением Full Self-Driving, которое помогает в управлении автомобилем. Tesla якобы перестроилась в другой ряд и остановилась прямо перед другим автомобилем.

Представители правоохранительных органов пока не подтвердили, действительно ли в Tesla была включена эта функция.

Очевидцы заявили, что Tesla внезапно остановилась посреди дороги по неизвестным причинам. Эта является частью автопилота Tesla, что позволяет автомобилю автоматически менять полосу движения, а также ехать по шоссе. Также эта функция распознает светофоры и дорожные знаки "Стоп" и помогает припарковаться.

Правда, это программное обеспечение находится в стадии испытаний, а значит, участие водителя в управлении автомобилем по-прежнему является обязательным требованием.

Это далеко не первый подобный случай, поэтому полиция проводит расследование.

После нескольких инцидентов генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о планах обновить программное обеспечение Full Self-Driving.

I obtained surveillance footage of the self-driving Tesla that abruptly stopped on the Bay Bridge, resulting in an eight-vehicle crash that injured 9 people including a 2 yr old child just hours after Musk announced the self-driving feature.



Full story: https://t.co/LaEvX9TzxW pic.twitter.com/i75jSh2UpN — Ken Klippenstein (@kenklippenstein) January 10, 2023