Влюбленные, которые сделали предложение одновременно, не зная о намерениях друг друга, говорят, что это только подтверждает тот факт, что они "родственные души", пишет BBC. Судьбоносный момент они пережили во время поездки на отдых в Латвию.
Предложение руки и сердца на смотровой башне в Латвии привлекло внимание BBC
Би Николс и Джеймс Каванаг раньше ходили в одну и ту же начальную школу недалеко от Хемел-Хемпстеда в Хартфордшире (Лондон), а во время пандемии бывшие одноклассники случайно снова встретились и стали парой.
Во время отпуска Николс встала на одно колено, понятия не имея, что Джеймс в тот день планировал сделать то же самое.
Их "двойное предложение" в Twitter уже просмотрели миллионы раз.
I don’t know much about soulmates, but we had the same idea and wore matching hats. pic.twitter.com/tE1rCffZhH— Dr Bee Nichols 🌱 (@smileyplantlady) January 3, 2023
"Я определенно не из тех, кто верит в родство душ, но после этого опыта с Джеймсом я чувствую, что мне нужно начать верить во что-то подобное", - сказала невеста.
29-летняя биолог и ученый, которая сейчас живет в Норидже, не видела Джеймса много лет, пока не вернулась в свой родной город в 2020 году, чтобы вместе с родителями пережить пандемию.
Аспирант Джеймс также вернулся в семейный дом и снова встретил Би в местном спортзале.
"Я узнала его и поняла, что раньше играла в футбол с братом Джеймса, а мой брат был бойскаутом вместе с его родителями", - сказала Николс.
"У нас было много общих друзей в старшей школе и университете; когда-то мы почти встречались, но не совсем.
Очень значимо, что у матери Джеймса до сих пор хранится полотенце, которое мы сделали в начальной школе, с нашими именами и автопортретами".
Пара встречалась некоторое время, и Николс купила обручальное кольцо, чтобы сделать возлюбленному предложение во время двухдневного отпуска в Латвии.
"Мы знали, что помолвка будет следующим шагом в наших отношениях, но не раньше 2023 года", - сказала она.
"Я организовала наш отпуск, устроила поездку на собачьих упряжках к смотровой башне, и моя идея состояла в том, чтобы сделать ему предложение на вершине смотровой башни.
Когда мы добрались туда, смотровая башня была занята другими туристами, я нервничала, Джеймс был таким же, и я подумала, что, может быть, он знал, что я собираюсь сделать предложение".
Но потом Николс поняла, почему Джеймс тоже нервничал. Он тоже собирался сделать предложение своей возлюбленной во время поездки.
Прохожий запечатлел романтический момент, и Николс разместила фотографии в своем аккаунте в Twitter.
"Каждый раз, когда я смотрю на эти фотографии, я возвращаюсь к тому моменту", - сказала Николс BBC.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!