Предложение руки и сердца на смотровой башне в Латвии привлекло внимание BBC

"Я узнала его и поняла, что раньше играла в футбол с братом Джеймса, а мой брат был бойскаутом вместе с его родителями", - сказала Николс.

"У нас было много общих друзей в старшей школе и университете; когда-то мы почти встречались, но не совсем.

Очень значимо, что у матери Джеймса до сих пор хранится полотенце, которое мы сделали в начальной школе, с нашими именами и автопортретами".

Пара встречалась некоторое время, и Николс купила обручальное кольцо, чтобы сделать возлюбленному предложение во время двухдневного отпуска в Латвии.

"Мы знали, что помолвка будет следующим шагом в наших отношениях, но не раньше 2023 года", - сказала она.

"Я организовала наш отпуск, устроила поездку на собачьих упряжках к смотровой башне, и моя идея состояла в том, чтобы сделать ему предложение на вершине смотровой башни.

Когда мы добрались туда, смотровая башня была занята другими туристами, я нервничала, Джеймс был таким же, и я подумала, что, может быть, он знал, что я собираюсь сделать предложение".

Но потом Николс поняла, почему Джеймс тоже нервничал. Он тоже собирался сделать предложение своей возлюбленной во время поездки.

Прохожий запечатлел романтический момент, и Николс разместила фотографии в своем аккаунте в Twitter.

"Каждый раз, когда я смотрю на эти фотографии, я возвращаюсь к тому моменту", - сказала Николс BBC.