Во вторник на YouTube-канале Teiksim tā ("Скажем так") был опубликован документальный фильм I/N/ESPĒJU PILSĒTA ("ГОРОД НЕ/ВОЗМОЖНОСТЕЙ"), который своим названием возвращает нас в 2013 год к слогану Даугавпилса "Mana pils Daugavpils - iespēju pilsēta". Фильм пытается ответить на вопрос: действительно ли Даугавпилс до сих пор сохраняет статус города возможностей?
Видео ⟩ Действительно ли Даугавпилс "ватный город"?
В фильме узнаваемые в Даугавпилсе люди рассуждают о том, каким является Даугавпилс и какие у Даугавпилса основные вызовы - русскоговорящие, последствия влияния российской пропаганды, проигрыш в конкурсе "Европейская культурная столица 2027" или муниципалитет, который не всегда является лояльным государству. Возможно, это инвестиции, которые почти не приходят в город? Каждая из тем пытается раскрыть и дать ответ на вопрос "Что мы можем сделать для того, чтобы второй по величине город Латвии и Латгалия больше не вызывали удивление после публикации результатов выборов и были лояльными стране и европейским ценностям?".
Авторы фильма, создавая проект, хотели показать, что и в Даугавпилсе есть интеллигентные, образованные и знающие свое дело люди, которые лояльны государству, которые готовы бороться за то, чтобы город быстрее развивался в контексте Латвии и Европы. Несмотря на тот запал и мощь, с которыми даугавпилсская интеллигенция борется за настоящие ценности, в городе есть и те, кто до сих пор находится под влиянием российских СМИ и уверенно заявляет: "Раньше история была другая. Лучше. Человечнее. Правдивее! Сейчас детей учат неправильной истории!". Такие люди также появляются в фильме.
I/N/ESPĒJU PILSĒTA является зеркалом даугавпилсского общества и приглашением посмотреть на город под другим углом вместо того, чтобы следовать за тем, что чаще всего о Даугавпилсе появляется в медиа.
Автор фильма Владислава Романова выросла, училась и до 18 лет прожила в Даугавпилсе, поэтому для нее было важно найти ответы на заданные в фильме вопросы:
"Мне не хочется, чтобы Даугавпилс, мой родной город, списывали, как какой-то товар с подошедшим к концу сроком годности. Здесь есть над чем подумать, здесь есть за что побороться, здесь есть чем помочь! Мне кажется, что было бы хорошо каждому начать с себя и помнить, что непозволительно даже думать о том, что Даугавпилс нам не нужен. Это непозволительно до тех пор, пока в Даугавпилсе живет и борется хотя бы один лояльный государству человек. И таких людей в Даугавпилсе намного больше, чем кажется!".
Видео: Фильм I/N/ESPĒJU PILSĒTA
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