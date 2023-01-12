За один день у пьяных водителей было конфисковано пять машин

Всего за истекшие сутки было составлено 432 протокола об административных правонарушениях в связи с различными нарушениями правил дорожного движения, каждое четвертое из них связано с превышением скорости вождения.

За управление автомобилем в нетрезвом виде вчера были наказаны семеро водителей - все они находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения с уровнем алкоголя в крови не ниже 1,5-промилле, за что в их отношении возбуждены уголовные дела, у пятерых транспортные средства конфискованы, а с двоих будет взыскана стоимость транспортных средств.

В среду в Латвии было зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, в шести из которых пострадали восемь человек. Трое из них были пешеходами.

Один человек в результате ДТП погиб.

Как сообщалось, в Ницгальской волости Аугшдаугавского края гражданка Беларуси на легковом автомобиле Mercedes при обгоне грузовой автомашины Volvo сбила пешехода 1940 года рождения, который передвигался по проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте. По факту инцидента начат уголовный процесс, обстоятельства происшествия выясняются.