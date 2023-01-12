Видео ⟩ "У каждого быка на селе имя Ояр": Раймонд Паулс о своем втором имени

Обычно Маэстро объявляют под именем Раймонд, но в свидетельстве о рождении у него есть и второе имя - Ояр.

По поводу ордена, полученного от императора Японии, Паулс говорит, что японцы исследовали архивы и оба имени - и Раймонд, и Ояр - упоминаются в награде.

"Да, у меня в свидетельстве о рождении есть такое. В советское время эти два имени не употреблялись. Моя мама, как деревенский человек, ругала отца за второе имя и однажды сказала:

"У каждого быка на селе имя Ояр".

Она была настоящая сельчанка", - с улыбкой добавил Паулс.

Одна из величайших ценностей в жизни композитора - его семья, но часто звучит, что Маэстро любит по-своему.

"Мои родители как-то меня так настроили, может быть, не специально, но я с такой завистью смотрел на другие семьи, где дети и их родители обнимались, целовались и проявляли очень нежное отношение. У нас же всегда было такое, ну, на расстоянии, и так по сей день. Я так не умею.

Помню, я подбежал к маме, когда был еще молодым и выпивал, и хотел сказать что-нибудь приятное, на что мама ответила: "Сколько тебе надо?".

Так было у нас, но в каждой семье по-своему. Я, например, не знаю, кто мой крестный, он был пьяницей. У других крестная мать и крестный отец играют большую роль в семье".

Напомним, 12 января Раймонд Паулс отмечает свое 87-летие.

Интервью целиком можно прочитать в онлайн-журнале KLIK.