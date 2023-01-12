Немецкая супермодель Татьяна Патитц, входившая в 90-е в число так называемых супермоделей, скончалась в возрасте 56 лет, сообщает "Медуза" со ссылкой на Vogue.
Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц
Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц
Обстоятельства смерти модели не уточняются.
Карьера Патитц в моделинге началась в 1983 году, в 1985-м она впервые появилась на обложке британского Vogue.
В 1990 году британский Vogue поставил на обложку фото с Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Линдой Евангелистой и Татьяной Патитц. Этот снимок стал одним из самых известных в новейшей поп-культуре и, как считается, ознаменовал начало "эры супермоделей", пишет "Медуза".
Помимо участия в показах, фотосессиях и рекламе, Патитц принимала участие в съемках видеоклипов.
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