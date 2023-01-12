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Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц

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Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц
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Татьяна Патитц
Татьяна Патитц Фото: SCANPIX/dpa/picture-alliance

Немецкая супермодель Татьяна Патитц, входившая в 90-е в число так называемых супермоделей, скончалась в возрасте 56 лет, сообщает "Медуза" со ссылкой на Vogue.

Обстоятельства смерти модели не уточняются. 

Карьера Патитц в моделинге началась в 1983 году, в 1985-м она впервые появилась на обложке британского Vogue.

В 1990 году британский Vogue поставил на обложку фото с Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Линдой Евангелистой и Татьяной Патитц. Этот снимок стал одним из самых известных в новейшей поп-культуре и, как считается, ознаменовал начало "эры супермоделей", пишет "Медуза".

Помимо участия в показах, фотосессиях и рекламе, Патитц принимала участие в съемках видеоклипов.

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