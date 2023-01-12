Суд принял к рассмотрению заявление "Дождя" об отзыве лицензии

На данный момент дата первого судебного заседания не назначена.

Ранее сообщалось, что СМИ обжаловало решение NEPLP 9 января. Тем временем лицензия на вещание была предоставлена каналу Нидерландами. Сообщается, что решение было принято еще 22 декабря 2022 года. Разрешение на вещание под брендом телеканала "Дождь" получила компания TVR Studios B.V.

RUS TVNET ранее писал, что "Дождь" уже обжаловал примененный NEPLP штраф в размере 4000 евро за необеспечение языковой дорожки на латышском языке.

Зато был уплачен штраф в размере 10 000 евро за включение Крыма в состав России на карте и за применение к армии России определения "наша армия", рассказал председатель NEPLP Ивар Аболиньш.

Напомним, что 6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", который работал из Латвии.

Решение было принято после оценки комплекса нарушений: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии "нашей армией", возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой не разглашалось.