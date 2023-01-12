Второй раз сотрудники президента США Джо Байдена обнаружили правительственные документы с ограниченным доступом в месте, связанном с ним.
Байден замешан в скандале: обнаружены секретные документы
По данным BBC, это политическое затруднение для Белого дома, поскольку предшественнику Байдена на посту Дональду Трампу грозит уголовное расследование за небрежное обращение с документами ограниченного доступа.
Секретные документы найдены у Байдена уже во второй раз.
В первом случае около десяти документов времен президентства Барака Обамы были обнаружены в офисе в Вашингтоне, которым Байден пользовался после того, как закончился его срок на посту вице-президента. Документы якобы содержали отчеты американской разведки и новости о текущих делах, связанных с Украиной, Ираном и Великобританией.
Инцидент расследуется Министерством юстиции США.
Где именно были найдены документы во второй раз, неизвестно. Байден сказал во вторник, 10 января, что он был "удивлен", узнав о документах, и сказал, что "сотрудничает" со следователями Министерства юстиции.
В Белом доме заявили, что адвокаты Байдена немедленно сообщили о найденных документах в Национальный архив США.
В августе прошлого года агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) провели обыск в доме бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде и изъяли более 10 000 файлов, которые Трамп не передал в Национальный архив после окончания своего президентства. Среди них было более 300 документов с ограниченным доступом, из них 18 были засекречены.
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