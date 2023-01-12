На американский штат Калифорния обрушились проливные дожди, которые привели к затоплению дорог и оползням. Одна из таких воронок достигла глубины 4,57 метра, сообщает Insider.
Фото ⟩ В Калифорнии глубокая яма "проглотила" две машины
Пожарная служба Лос-Анджелеса провела впечатляющую спасательную операцию, в ходе которой из глубокой ямы вытащили двух человек, застрявших в автомобилях.
Первая машина провалилась в глубокую яму примерно 19:15, а через некоторое время в огромную яму попала и вторая машина. Она приземлилась на первую машину.
Первоначально, планировалось доставать людей из ямы с помощью лестниц, но этот план спасателей не увенчался успехом. Вторая попытка спасения включала использование воздушной лестницы, и это оказалось лучшей тактикой.
Все люди, застрявшие в яме, получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает. Всего к спасательным работам привлекли 50 пожарных.
Галерея: Гигантская яма в Калифорнии
Но это не единственный случай, когда жителям потребовалась помощь спасателей.
В результате дождей более 130 000 жителей Калифорнии на несколько дней остались без электричества. Погибли 17 человек.
Во время наводнения пропал пятилетний мальчик. Были начаты масштабные поиски.
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