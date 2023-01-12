"Вы люди вообще?": Навальная обратилась к руководству колонии, где держат ее мужа

Юлия Навальная в своем Instagram пишет, что у ее мужа, которого недавно в очередной раз поместили в изолятор, уже неделю держится высокая температура. Сам Навальный сообщил жене о том, что заболел уже 2 января.

"В письме от 2 января он мне пишет, что заболел. То есть температура у него больше недели, то есть уже больше недели ему не разрешают лежать в течение дня, несмотря на высокую температуру. Не лечат и специально ухудшают условия содержания", - пишет Юлия Навальная.

На этой неделе адвокат Навального также сообщил, что тот заболел, добавив, что постарается передать ему лекарство.

Юлия подтвердила, что администрация колонии сначала разрешила адвокату передать Навальному лекарство, но потом от него ничего не приняли.

"В понедельник к нему пришел адвокат, адвокату разрешили передать лекарства, он радостно сбегал в аптеку, а когда вернулся, у него ничего не приняли. Обычная практика вечного обмана", - продолжает жена заключенного.

"Я обращусь к администрации и врачебному персоналу ИК-6. Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живете, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаете лекарства?" - пишет Навальная, которая также попросила администрацию колонии дать ее мужу хотя бы лекарство, а затем оставить его в покое на несколько дней.

Напомним, что Алексея Навального в 10-й раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Такое наказание назначается ему за мелкие правонарушения. В последний раз его посадили в изолятор за то, что он якобы не вовремя принял ванну.

10 января российские медики опубликовали открытое письмо, в котором призвали администрацию колонии прекратить издевательства над Навальным и оказать ему необходимую медицинскую помощь.

На сегодняшний день это письмо подписали более 600 врачей.

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