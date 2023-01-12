Видео ⟩ Подожгли машину и убежали. Полиция ищет подозреваемых

Как сообщил порталу TVNET владелец автомобиля, машина была подожжена на прошлой неделе в районе торгового центра Domina.

Двое мужчин, предположительно, подожгли автомобиль Mercedes-Benz топливной смесью и скрылись с места происшествия. Жертва обещает вознаграждение в размере 500 евро за информацию, которая приведет к поимке преступников.

Анонимность гарантирована. Телефон для связи - 26291777.

Потерпевший подтвердил порталу TVNET, что публикация была согласована с Государственной полицией.

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