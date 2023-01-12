"Мне понравилось тебя насиловать". СМИ опубликовали голосовые сообщения Эндрю Тейта

Как сообщалось, Тейт был арестован 17 декабря 2015 года в Великобритании по подозрению в изнасиловании и сексуальных домогательствах к двум другим женщинам. Одна из них обвинила Тейта в изнасиловании, а другая заявила, что он пытался ее душить.

Английская полиция сообщила, что дважды арестовывала Тейта - сначала по подозрению в нападении, а затем по подозрению в изнасиловании. Ни одного задержания из-за обращений не последовало. Обе женщины считают, что британская прокуратура неправильно расследовала дело. Тейт не отверг обвинения женщин.

Позднее, 30 декабря, Тейта задержали в Румынии. Его подозревают в торговле людьми и изнасиловании. Тейт и его брат Тристан были задержаны в столице Румынии Бухаресте во время обыска в их доме.

Тейт переехал в Румынию пять лет назад.

За день до своего ареста он вступил в дискуссию в Twitter с климатической активисткой Гретой Тунберг, которая очень остроумно отреагировала на пренебрежительное отношение.

После этого Тейт не остался в долгу. Правда, после публикации видео, он был арестован.

Как пишут СМИ, подозреваемых удалось обнаружить по коробке из-под пиццы, которую Эндрю засветил в Twitter в видеообращении к Грете Тунберг. Полиция вычислила номер и адрес заказа.