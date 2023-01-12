Издание Vice опубликовало сообщения и голосовые записи скандального инфлюенсера и бывшего кикбоксера Эндрю Тейта в приложении WhatsApp, в которых он, возможно, хвастался изнасилованием женщины.
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"Мне понравилось тебя насиловать". СМИ опубликовали голосовые сообщения Эндрю Тейта
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Как пишет Vice, Тейт отправлял сообщения с угрозами женщине, которая обвиняет его в изнасиловании в 2013 году.
"Мне понравилось насиловать тебя, - звучит в одном из предполагаемых сообщений Тейта. - Монстры есть монстры. Когда я контролирую тебя, я делаю все, что захочу".
"Я плохой человек? Потому что чем больше тебе это не нравилось, тем больше удовольствия я получал", звучит в другом.
Также человек на записях говорит, что он "самый умный человек на этой [долбаной] планете" и возмущается, почему девушка, к которой он обращается, обижена за то, что он душил ее, ведь из-за этого она не упала в обморок.
These voicenotes were sent by Andrew Tate to a woman who accused him of a 2013 rape. She said police told her they believed her account, but authorities declined to prosecute. https://t.co/vPI97hB9gh pic.twitter.com/ALwe9TylUL— VICE World News (@VICEWorldNews) January 12, 2023
Как сообщалось, Тейт был арестован 17 декабря 2015 года в Великобритании по подозрению в изнасиловании и сексуальных домогательствах к двум другим женщинам. Одна из них обвинила Тейта в изнасиловании, а другая заявила, что он пытался ее душить.
Английская полиция сообщила, что дважды арестовывала Тейта - сначала по подозрению в нападении, а затем по подозрению в изнасиловании. Ни одного задержания из-за обращений не последовало. Обе женщины считают, что британская прокуратура неправильно расследовала дело. Тейт не отверг обвинения женщин.
Позднее, 30 декабря, Тейта задержали в Румынии. Его подозревают в торговле людьми и изнасиловании. Тейт и его брат Тристан были задержаны в столице Румынии Бухаресте во время обыска в их доме.
Тейт переехал в Румынию пять лет назад.
За день до своего ареста он вступил в дискуссию в Twitter с климатической активисткой Гретой Тунберг, которая очень остроумно отреагировала на пренебрежительное отношение.
После этого Тейт не остался в долгу. Правда, после публикации видео, он был арестован.
Как пишут СМИ, подозреваемых удалось обнаружить по коробке из-под пиццы, которую Эндрю засветил в Twitter в видеообращении к Грете Тунберг. Полиция вычислила номер и адрес заказа.
Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022
The world was curious.
And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf
Что делать, если вы пострадали от сексуального насилия?
Стыд, воспоминания, тревога, чувство "грязности" и вины - нормальные чувства в этой ситуации. Такое состояние можно облегчить с помощью специалистов (психолога, психотерапевта, психиатра).
Обратитесь в полицию и ко врачу
Необходимо как можно скорее обратиться в полицию и/или к врачу. Попросите, чтобы лечащее лицо задокументировало последствия жестокого обращения как можно более подробно. Результаты осмотра имеют юридическую силу и могут быть использованы судебным экспертом для производства экспертизы.
Если вы не готовы встретиться со специалистами лично, можете воспользоваться телефоном поддержки пострадавших или чатом: тел. 116006, www.cietusajiem.lv.
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