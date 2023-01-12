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"Мне понравилось тебя насиловать". СМИ опубликовали голосовые сообщения Эндрю Тейта

rus.tvnet.lv
"Мне понравилось тебя насиловать". СМИ опубликовали голосовые сообщения Эндрю Тейта
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Скандальный инфлюенсер и бывший кикбоксер Эндрю Тейт
Скандальный инфлюенсер и бывший кикбоксер Эндрю Тейт Фото: AP/Scanpix

Издание Vice опубликовало сообщения и голосовые записи скандального инфлюенсера и бывшего кикбоксера Эндрю Тейта в приложении WhatsApp, в которых он, возможно, хвастался изнасилованием женщины.

Предупреждаем, что содержание материала может оказаться для вас неприемлемым!

Как пишет Vice, Тейт отправлял сообщения с угрозами женщине, которая обвиняет его в изнасиловании в 2013 году.

"Мне понравилось насиловать тебя, - звучит в одном из предполагаемых сообщений Тейта. - Монстры есть монстры. Когда я контролирую тебя, я делаю все, что захочу".

"Я плохой человек? Потому что чем больше тебе это не нравилось, тем больше удовольствия я получал", звучит в другом.

Также человек на записях говорит, что он "самый умный человек на этой [долбаной] планете" и возмущается, почему девушка, к которой он обращается, обижена за то, что он душил ее, ведь из-за этого она не упала в обморок. 

Как сообщалось, Тейт был арестован 17 декабря 2015 года в Великобритании по подозрению в изнасиловании и сексуальных домогательствах к двум другим женщинам. Одна из них обвинила Тейта в изнасиловании, а другая заявила, что он пытался ее душить.

Английская полиция сообщила, что дважды арестовывала Тейта - сначала по подозрению в нападении, а затем по подозрению в изнасиловании. Ни одного задержания из-за обращений не последовало. Обе женщины считают, что британская прокуратура неправильно расследовала дело. Тейт не отверг обвинения женщин.

Позднее, 30 декабря, Тейта задержали в Румынии. Его подозревают в торговле людьми и изнасиловании. Тейт и его брат Тристан были задержаны в столице Румынии Бухаресте во время обыска в их доме.

Тейт переехал в Румынию пять лет назад.

За день до своего ареста он вступил в дискуссию в Twitter с климатической активисткой Гретой Тунберг, которая очень остроумно отреагировала на пренебрежительное отношение.

После этого Тейт не остался в долгу. Правда, после публикации видео, он был арестован.

Как пишут СМИ, подозреваемых удалось обнаружить по коробке из-под пиццы, которую Эндрю засветил в Twitter в видеообращении к Грете Тунберг. Полиция вычислила номер и адрес заказа.

Что делать, если вы пострадали от сексуального насилия?

Стыд, воспоминания, тревога, чувство "грязности" и вины - нормальные чувства в этой ситуации. Такое состояние можно облегчить с помощью специалистов (психолога, психотерапевта, психиатра).

Обратитесь в полицию и ко врачу

Необходимо как можно скорее обратиться в полицию и/или к врачу. Попросите, чтобы лечащее лицо задокументировало последствия жестокого обращения как можно более подробно. Результаты осмотра имеют юридическую силу и могут быть использованы судебным экспертом для производства экспертизы.

Если вы не готовы встретиться со специалистами лично, можете воспользоваться телефоном поддержки пострадавших или чатом: тел. 116006, www.cietusajiem.lv.

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