Видео ⟩ "За занавесом": рождественские истории в российском стиле

Также аналитики ISW отмечают, что гибель 400 российских солдат напрямую связана с ошибками российского военного командования и неудачной практикой развертывания личного состава.

Хорошая Беларусь и невинная жертва Касем

В информационных программах также были сюжеты о "злом" Западе, который своими поставками оружия в Украину разжигает военный конфликт. Утверждалось, что Запад не хочет мира и хочет воевать "до последнего украинца".

Особой критике подвергся президент Франции Эммануэль Макрон, поскольку Франция подтвердила, что поставит Украине тяжелое вооружение, в том числе современные танки. Дикторы объявили, что Франция уступила давлению США и пересекла все красные линии, поставляя такое оружие. Якобы это это прямая попытка втянуть НАТО в войну с Россией. Этим заявлениям не хватает последовательности, потому что, с одной стороны, идет речь о попытке втянуть НАТО в войну, с другой, постоянно повторяется, что Россия уже воюет с НАТО, а Украина всего лишь плацдарм для этой войны.

Как обычно, за новостями о поставках оружия западной страной последовал рассказ о том, как тяжело живется в этой стране и как недовольны ее жители.

Прозвучали грустные истории о бедных, доведенных до отчаяния французах, которые не в состоянии оплачивать счета за электроэнергию и находятся на грани нищеты. Разумеется, речь шла и о новых протестах "желтых жилетов".

Видео: Фрагмент передачи "Вести"