Хотя в первую неделю нового года, которая является в России новогодними каникулами, телеканалы были свободны от пропагандистских программ, идеологическая обработка населения была бесперебойной и ярко проявлялась в информационных программах.
Видео ⟩ "За занавесом": рождественские истории в российском стиле
В новостях российского телевидения широко освещались рождественские богослужения, на которых и священники, и прихожане молились за успешный исход войны, или, как ее называют агрессоры, "специальной военной операции". Подчеркивалось, что оккупированные территории Украины являются историческими русскими землями, а Украина как государство - только случайностью.
Интересно, что вместо участия в главном рождественском богослужении в храме Христа Спасителя вместе с народом президент России Владимир Путин был единственным посетителем на службе в Благовещенском соборе.
Видео: Фрагмент передачи "Вести"
Перемирие как идеологическое оружие
Один из главных посылов был о том, что «хорошая» и «гуманная» Россия предложила 36-часовое перемирие с полудня пятницы до полуночи воскресенья, но нацистская Украина по указке Запада отвергла это предложение, потому что христианские ценности ей чужды. Поэтому несколько вечеров подряд информационная программа "Вести" показывала слезливые сюжеты о том, как русскоязычные жители Донбасса пытаются посещать церковные службы и праздновать Рождество, но их обстреливают украинские нацисты.
Также были показаны интервью с российскими солдатами, воюющими на Донбассе, которые рассказали, насколько они верующие, как молятся Богу и как сильно хотят мира. Это был образцовый урок пропагандистского лицемерия - слушать "верующих" солдат, которые совершали военные преступления, насиловали и убивали мирных жителей и устраивали застенки для детей.
Высшее военное руководство Украины и западные союзники заявили, что предложение России о прекращении огня является лицемерным, и верить ему невозможно. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что перемирие станет возможным только когда российские оккупанты покинут Украину.
Влиятельный портал Politico сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал любое одностороннее предложение России о перемирии в этой ситуации бессмысленным. В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил: "36-часовая пауза в российских атаках ничего не даст для перспективы мира. Россия должна безвозвратно вывести свои войска, отказаться от незаконного контроля над территорией Украины и прекратить свои варварские нападения на мирных жителей".
Кроме того, украинская сторона сообщила, что уже через два часа после вступления в силу объявленного режима прекращения огня Россия продолжала обстреливать Бахмут.
Видео: Фрагмент передачи "Вести"
Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс в интервью Латвийскому телевидению заявил, что предложение России о прекращении огня необходимо оценивать и с точки зрения информационной войны, поскольку государству-агрессору было совершенно ясно, что его предложение будет отклонено. И это, безусловно, отличная возможность для России еще больше демонизировать в глазах своих граждан Украину, которая даже на Рождество ведет огонь по мирным жителям и не хочет прекращения огня.
Также, чтобы еще больше подогреть и без того раздраженные умы населения, в новостных передачах постоянно подчеркивается, что Донбасс обстреливается натовским оружием. По мнению Кремля, это еще одно доказательство того, что Запад и США хотят уничтожить русскоязычное население Украины и, конечно же, Россию.
Солдатские смерти замалчиваются
Информационное давление на население проявляется не только в том, что говорится, но и в том, что замалчивается. А именно, в канун Нового года российские оккупационные силы понесли большие потери, так как украинской армии удалось уничтожить ракетами HIMARS комплекс в пригороде Донецка Макеевке, где дислоцировались российские военнослужащие. Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в результате этого удара погибло около 400 мобилизованных российских военнослужащих, еще около 300 получили ранения.
При этом "Вести" в вечерней программе 1 января сообщали, сколько украинских солдат было уничтожено русскими, как "фашисты" обстреливали мирных жителей в Донецке и Луганске, но об уничтоженных солдатах в Макеевке не сообщалось ни слова, об этом не упомянул и военный корреспондент, работавший в Донецке.
Если новости о расстреле мирных жителей украинцами удобны для приумножения ненависти россиян к Украине и Западу, то информация об огромных потерях российской армии замалчивается. Позже Минобороны России подтвердило этот факт, но сильно, до 63, сократив число погибших военнослужащих.
Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) сообщает, что Министерство обороны России ложно заявило, что российская армия нанесла ответный удар по нескольким пунктам временной дислокации украинской армии в Краматорске Донецкой области, в результате погибло более 600 украинских солдат. ISW сообщает: "Это утверждение является ложным - финский репортер 8 января побывал на месте ракетного удара в Краматорске и рассказал, что попал в пустую школу".
Также аналитики ISW отмечают, что гибель 400 российских солдат напрямую связана с ошибками российского военного командования и неудачной практикой развертывания личного состава.
Хорошая Беларусь и невинная жертва Касем
В информационных программах также были сюжеты о "злом" Западе, который своими поставками оружия в Украину разжигает военный конфликт. Утверждалось, что Запад не хочет мира и хочет воевать "до последнего украинца".
Особой критике подвергся президент Франции Эммануэль Макрон, поскольку Франция подтвердила, что поставит Украине тяжелое вооружение, в том числе современные танки. Дикторы объявили, что Франция уступила давлению США и пересекла все красные линии, поставляя такое оружие. Якобы это это прямая попытка втянуть НАТО в войну с Россией. Этим заявлениям не хватает последовательности, потому что, с одной стороны, идет речь о попытке втянуть НАТО в войну, с другой, постоянно повторяется, что Россия уже воюет с НАТО, а Украина всего лишь плацдарм для этой войны.
Как обычно, за новостями о поставках оружия западной страной последовал рассказ о том, как тяжело живется в этой стране и как недовольны ее жители.
Прозвучали грустные истории о бедных, доведенных до отчаяния французах, которые не в состоянии оплачивать счета за электроэнергию и находятся на грани нищеты. Разумеется, речь шла и о новых протестах "желтых жилетов".
Видео: Фрагмент передачи "Вести"
В новостях упоминались и страны Балтии. Первый сюжет был о том, что Беларусь ввела безвизовый режим, и балтийцы охотно посещают эту страну, в том числе и для получения медицинских услуг, недоступных на родине.
Также ложно утверждалось, что власти Латвии и Литвы чинят непреодолимые препятствия поездкам в Беларусь.
Второй сюжет был с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым в главной роли, в котором он, искажая факты, рассказал о том, что латвийские власти необоснованно задержали Марата Касема, гражданина Латвии, работавшего в кремлевских пропагандистских СМИ. Киселев заявил, что Касема задержали только за то, что он высказал свое мнение, тем самым были грубо нарушены его права человека и не соблюден принцип свободы слова.
Как видно, даже без пропагандистских передач российские граждане, смотревшие государственные телеканалы, не остались без привычной дозы идеологических наркотиков о "благородной" России и "нацистской" Украине, а также о злых поджигателях войны на Западе.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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