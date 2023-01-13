Умерла дочь Элвиса Пресли Лиза Мари. Ей было 54 года

Лиза Мари Пресли была замужем четыре раза.

В 1994 году она поженилась с певцом Майклом Джексоном, это произошло всего через 20 дней после развода с ее первым мужем - певцом Дэнни Кеогом. В 1996-м, когда Джексон сражался против обвинений в сексуальном насилии над детьми, они развелись.

Лиза Мари Пресли и Майкл Джексон, 1994 год Фото: Reuters

В 2002 году она вышла замуж за актера Николаса Кейджа, который был большим поклонником ее отца. Но Кейдж подал на развод всего через четыре месяца после свадьбы.

Четвертый брак Лизы Мари Пресли - с ее гитаристом и музыкальным продюсером Майклом Локвудом - закончился разводом в 2021 году.

У нее было трое детей, один из которых (Бенджамин Кеог) покончил с собой в 2020 году.

Последний раз Лиза Мари Пресли появлялась на публике вместе во вторник во время церемонии вручения "Золотых глобусов" в Лос-Анджелесе.

Тогда она вместе со своей матерью со слезами на глазах наблюдала за тем, как сыгравший ее отца Остин Батлер получил приз за лучшую мужскую роль в фильме "Элвис" База Лурмана.

Во время церемонии актер поблагодарил семью Элвиса Пресли за помощь в работе над байопиком.

"Спасибо вам большое - за то, что открыли для меня свои сердца, свои воспоминания и свой дом, - сказал Батлер. - Лиза Мари, Присцилла, буду вас любить всегда!"

Фото: Reuters

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