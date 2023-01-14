"Встретиться было бы забавно": внучка Паулса о своем биологическом отце

Моя семья - это Лана и дедушка, мама и отчим".

Когда Анна-Мария была совсем маленькой, ее мать познакомилась с Мареком Педерсеном, региональным менеджером скандинавской авиакомпании SAS в Риге. Анна-Мария тепло отзывается о нем:

"Он вырастил меня, он всегда относился ко мне точно так же, как к своей настоящей дочери, моей сводной сестре Монике, и помогал мне в очень трудные минуты.

Отчима я зову по имени - Марек. У меня такое ощущение, что он всегда был, потому что я не помню момента, когда впервые встретила Марека. У нас всегда была семейная атмосфера, я действительно воспринимаю его как отца".

Дайнис Поргантс также недавно рассказал об отношениях между ними, признав, что связь с дочерью пропала. "Мы не встречались и не виделись... Что поделаешь? В жизни так бывает".

На вопрос, хотел бы он встретиться со своей старшей дочерью, Поргантс ответил: "Прошло очень-очень много времени, так что это непростой вопрос для обсуждения. Думаю, только время покажет…".

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