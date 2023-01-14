Анна-Мария Паула, внучка Маэстро Раймонда Паулса, в интервью журналу Ieva откровенно рассказала, что со своим биологический отцом Дайнисом Поргантсом у нее никогда не было близкой связи.
"Встретиться было бы забавно": внучка Паулса о своем биологическом отце
Она честно призналась, что у нее никогда не было родственных отношений с отцом: "Абсолютно никаких - ни в прошлом, ни в настоящем. Я недавно познакомилась с папиной дочерью, моей сводной сестрой. Я написала ей в Instagram, предложила познакомиться. Очень сердечная, красивая девушка. У меня есть также сводный брат со стороны отца, но он еще слишком юный, чтобы пригласить его на встречу".
На вопрос, если отец пожелает встретиться, согласится ли она, Анна-Мария ответила:
"У меня к нему нет ни злости, ни ненависти, но встреча была бы забавной. О чем мы говорим?
У отца своя правда, у мамы - своя, я не хочу ни от одного из них слышать ничего плохого. Как известно, истина всегда где-то посередине".
Она продолжила: "Папа и мама какое-то время нравились друг другу, поэтому я родилась, а потом они друг другу уже не нравились. Это нормально - такое бывает! Папа потом нашел другую женщину, с которой давно вместе, мама тоже нашла другого человека - все в порядке.
Моя семья - это Лана и дедушка, мама и отчим".
Когда Анна-Мария была совсем маленькой, ее мать познакомилась с Мареком Педерсеном, региональным менеджером скандинавской авиакомпании SAS в Риге. Анна-Мария тепло отзывается о нем:
"Он вырастил меня, он всегда относился ко мне точно так же, как к своей настоящей дочери, моей сводной сестре Монике, и помогал мне в очень трудные минуты.
Отчима я зову по имени - Марек. У меня такое ощущение, что он всегда был, потому что я не помню момента, когда впервые встретила Марека. У нас всегда была семейная атмосфера, я действительно воспринимаю его как отца".
Дайнис Поргантс также недавно рассказал об отношениях между ними, признав, что связь с дочерью пропала. "Мы не встречались и не виделись... Что поделаешь? В жизни так бывает".
На вопрос, хотел бы он встретиться со своей старшей дочерью, Поргантс ответил: "Прошло очень-очень много времени, так что это непростой вопрос для обсуждения. Думаю, только время покажет…".
Интервью целиком читайте в новом номере журнала Ieva!
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