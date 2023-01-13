В последнее время пользователи соцсетей часто обсуждают контент, который выкладывают в социальных сетях предприниматели и владельцы магазинов одежды Элина и Наурис Дидрихсоне, в центре внимания - их первенец Джейсон. Кто-то говорит, что ребенку нужна помощь физиотерапевта, а кто-то выражает недоумение по поводу того, что люди переживают.
Инспекция по защите прав детей прокомментировала "дело Дидрихсоне"
Речь идет о разрекламированных ежедневных сценах, которые кажутся вполне невинными, но многие в социальной сети выражают беспокойства по поводу здоровья Джейсона.
Комментарии довольно негативные, но обоснованы ли они?
В конце прошлого года Дидрихсоне обнародовала, что семья попала под внимание социальной службы. Произошло это вскоре после того, как видео Дидрихсоне с сыном вызвало широкий резонанс в обществе. Инфлюенсер опубликовала в сторис ролик, на котором видно, как ее сын Джейсон, которому на тот момент было почти пять месяцев, сидел на кровати, но не смог удержать равновесие и упал на одеяло. Судя по размещенному видео, этопроизошло не менее четырех раз. По ее мнению, видео было сердечным, но открыло "ящик Пандоры" для дальнейших комментариев и реплик в социальной среде.
Учитывая влияние Элины Дидрихсоне непосредственно в социальной сети Instagram, где за ней следят 107 тысяч подписчиков, соцслужба даже посоветовала не показывать ребенка на публике во избежание неприятных моментов. Элина недовольна. После визита в социальную службу Дидрихсоне написала в Telegram: "Есть те, кто беспокоится, что своим влиянием мы можем подать очень плохой пример того, как нужно воспитывать ребенка. Просто у меня слишком много влияния, слишком много людей за мной следят".
Следующее бурное обсуждение спустя две недели вновь вызвало очередное, казалось бы, невинное видео с сыном.
Kad bērns ir tik sasprindzis un burtiski trīcošs, ka ar niķošanos par neko neļauj MUMS gulēt, mēs izvēlamies bļaustīties virsū, lēkāt apkārt un dauzīt labi skaļu troksni, lai viņš kārtīgi saprot, kā ir negulēt. Fonā vēl TV ieslēdzām, ja nu par maz visa kā. <3 #didrihsone pic.twitter.com/197rF2XbH3— Didriņu fanu klubs (@DidraFleitee) January 7, 2023
Одна пользовательница соцсети, репостнув видео Дидрихоне с сыном, написала: "Когда ребенок настолько напряжен и буквально трясется, и пустым нытьем не дает нам спать, мы выбираем кричать на него, прыгать и издавать очень громкий звук, чтобы он хорошенько понял, что значит не спать. Мы еще включаем телевизор фоном, если не хватает".
После появления ролика пользователи Twitter неоднократно выражали беспокойство, говоря, что ребенку нужна помощь физиотерапевта.
Портал Apollo.lv обратился в Государственную инспекцию по защите прав детей, чтобы выяснить, находятся ли Дидрихсоны также под их прицелом, а также узнать мнение специалистов о здоровье ребенка. Обоснованы ли опасения пользователей соцсетей?
"Государственная инспекция по защите прав детей ранее получала информацию о семье Дидрихсоне и проверяла ее в рамках своей компетенции", - ответил эскперт инспекции Тайво Трамс.
Учитывая широкий резонанс в социальных сетях, мы попросили специалистов инспекции прокомментировать обсуждаемое видео.
Клинический психолог Консультативного отдела оценил видеоматериал:
"С точки зрения развития ребенка видео позитивно и используются соответствующие возрасту методы - родитель демонстрирует позитивный настрой, взаимодействует с ребенком, нежно прикасается к нему, пользуется игрушкой со звуком. Ребенок спокоен, подвижен и наблюдает за происходящим. Окружающие условия устроены с учетом эмоциональной и физической безопасности ребенка - мягкий ковер, ребенок находится в мягком манеже, вокруг мягкие игрушки. На видео показано, как отец играет с ребенком, что является важным компонентом в развитии малыша.
Родительское описание приложенного видео могло быть сочтено неуместным, что могло привести к неправильной интерпретации происходящего – "прыгать и издавать громкий шум, чтобы он понял, каково это - не спат", потому что ребенок в этом возрасте не может понять и научиться ничему подобному.
Инспекция выражает благодарность обществу за участие и заботу о безопасности детей и призывает всех продолжать нести совместную ответственность за каждого ребенка.
"В то же время мы предлагаем родителям и законным представителям детей более тщательно оценивать полезность информации, размещаемой в социальных сетях, и ее возможное влияние в будущем на жизнь детей".
Напомним, имя Элины Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения как Центра защиты прав потребителей (PTAC), так и Службы государственных доходов, а теперь еще и социальной службы.
В последнее время также широко обсуждались ее привычки вождения с непристегнутым ремнем безопасности, а также широкий резонанс вызвало ее разрекламированное видео с сыном, которое возмутило пользователей социальных сетей.
Дидрихсоне также приняла участие в выборах этого года. Она стартовала под 29-м номером в партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Элина вместе с мужем Наурисом - члены религиозной организации Prieka vēsts.
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