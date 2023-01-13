Инспекция по защите прав детей прокомментировала "дело Дидрихсоне"

Речь идет о разрекламированных ежедневных сценах, которые кажутся вполне невинными, но многие в социальной сети выражают беспокойства по поводу здоровья Джейсона.

Комментарии довольно негативные, но обоснованы ли они?

В конце прошлого года Дидрихсоне обнародовала, что семья попала под внимание социальной службы. Произошло это вскоре после того, как видео Дидрихсоне с сыном вызвало широкий резонанс в обществе. Инфлюенсер опубликовала в сторис ролик, на котором видно, как ее сын Джейсон, которому на тот момент было почти пять месяцев, сидел на кровати, но не смог удержать равновесие и упал на одеяло. Судя по размещенному видео, этопроизошло не менее четырех раз. По ее мнению, видео было сердечным, но открыло "ящик Пандоры" для дальнейших комментариев и реплик в социальной среде.