Скоро на ТВ: романтические отношения боксера Кристапа Зутиса и тиктокера Элины Пакалне

"Ежедневно я бездельничаю", - так говорит о себе Кристап Зутис, который станет звездой нового сезона шоу Slavenības. Bez filtra.

Слава приносит не только хорошее, но Зутис уже научился с этим справляться. "Хейтеры в жизни как единороги - где-то они есть, в каком-то мистическом мире. Мы как будто видим их в интернете, но, к сожалению, в реальной жизни их встретить невозможно. О хейтерах я вообще не думаю. Я вижу их то и дело в моих комментариях, и для меня это как путешествие в мистику.

Отдавать свою энергию хейтерам так же бессмысленно, как бороться против ветра во время шторма".

Как известно, скандальный боксер Кристап Зутис и его возлюбленная - тиктокер Элина Пакалне покажут свою личную жизнь и отношения перед телекамерами.

Зутис говорит о предстоящем сезоне: "Он будет захватывающим и интересным, и, безусловно, скандальным. У вас будет уникальная возможность заглянуть в мою жизнь без фильтра.

Думаю, ни для кого не секрет, что я не очень хорошо фильтрую базар. В этом сезоне я тоже ничего фильтровать не собираюсь".

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