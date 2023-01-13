Стало известно, что латвийский боксер Кристап Зутис и его девушка, тиктокер Элина Пакалне, присоединятся к новому сезону реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"). Спортсмен открыл, чего ждать зрителям.
Скоро на ТВ: романтические отношения боксера Кристапа Зутиса и тиктокера Элины Пакалне
"Ежедневно я бездельничаю", - так говорит о себе Кристап Зутис, который станет звездой нового сезона шоу Slavenības. Bez filtra.
Слава приносит не только хорошее, но Зутис уже научился с этим справляться. "Хейтеры в жизни как единороги - где-то они есть, в каком-то мистическом мире. Мы как будто видим их в интернете, но, к сожалению, в реальной жизни их встретить невозможно. О хейтерах я вообще не думаю. Я вижу их то и дело в моих комментариях, и для меня это как путешествие в мистику.
Отдавать свою энергию хейтерам так же бессмысленно, как бороться против ветра во время шторма".
Как известно, скандальный боксер Кристап Зутис и его возлюбленная - тиктокер Элина Пакалне покажут свою личную жизнь и отношения перед телекамерами.
Зутис говорит о предстоящем сезоне: "Он будет захватывающим и интересным, и, безусловно, скандальным. У вас будет уникальная возможность заглянуть в мою жизнь без фильтра.
Думаю, ни для кого не секрет, что я не очень хорошо фильтрую базар. В этом сезоне я тоже ничего фильтровать не собираюсь".
Больше смотрите на 1188.lv.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!