Опрос: большой процент жителей ни разу не посещали стоматолога-гигиениста

Согласно результатам исследования, в прошедшем году женщины относительно чаще, чем мужчины, посещали семейных врачей. В течение последнего года 75% опрошенных женщин, в свою очередь мужчин - 63%, посетили семейного врача хотя бы раз. В то же время следует отметить, что, глядя на ситуацию ретроспективно, можно увидеть, что по сравнению с результатами исследования 2020 года количество женщин, посетивших своего семейного врача хотя бы один раз за прошедший год, уменьшилось на 7%.

Учитывая, что пожилым людям чаще нужно принимать различные лекарства и проходить обследования, закономерными являются результаты исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", которые подтверждают, что именно пожилые люди, по сравнению с другими возрастными группами, чаще всего консультируются со своим семейным врачом. Если в возрастной группе населения 18-24 года только каждый второй житель или 56% посещали своего семейного врача в течение последнего года, то в возрастной группе 45-54 лет это делали 72% населения, то в возрастной группе 64-75 лет своего семейного врача хотя бы раз за последний год посещали 83% опрошенных респондентов. Одновременно следует отметить, что по сравнению с результатами исследования за 2020 год, количество жителей в возрастной группе 64-75 лет, посещавших семейного врача в прошедшем году, также уменьшилось на 6%, но это может быть связано с ограниченной доступностью семейных врачей во время пандемии Covid-19, в том числе с тем, что во время пандемии врачи консультировали своих пациентов дистанционно.