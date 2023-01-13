Согласно результатам исследования "Индекс здоровья", проведенного Mana Aptieka & Apotheka в 2022 году, большинство жителей Латвии, или 71%, считают, что в достаточной мере заботятся о своем здоровье, однако результаты исследования также показывают, что в течение последних двух лет люди реже посещали своего семейного врача. Кроме того, каждый третий житель Латвии ни разу в жизни не посещал стоматолога-гигиениста.
Опрос: большой процент жителей ни разу не посещали стоматолога-гигиениста
Отвечая на вопрос: "Насколько бережно вы относитесь к своему здоровью?" в проведенном Mana Aptieka & Apotheka в 2022 году исследовании "Индекс здоровья", только 15% респондентов признались, что делают это регулярно, а 56% респондентов ответили, что заботятся о своем здоровье, но нерегулярно. Хотя в целом убедительное большинство населения (71%) считает, что они достаточно заботятся о своем здоровье и его профилактике, при более детальном анализе результатов исследования, выкристаллизовывается истинная картина - в последние годы население стало все реже и реже посещать врачей и специалистов. Например, количество жителей, обратившихся к семейному врачу, за два года уменьшилось на 3%. Для сравнения, в исследовании 2020 года 73% респондентов отметили, что за последний год обращались к своему семейному врачу, а в исследовании 2022 года это количество сократилось до 70%.
"Возможно, снижение количества обращений к семейным врачам в течение последних двух лет также частично связано с ограниченной доступностью семейных врачей во время пандемии Covid-19. При этом жителям следует учитывать, что забота о профилактике своего здоровья означает не только соблюдение привычек здорового питания, регулярную физическую активность и сокращение вредных привычек, но и регулярные профилактические осмотры, обследования, включая лабораторные для того, чтобы убедиться в показателях своего здоровья; огромную важность играет также регулярный и правильный прием всех лекарств, назначенных врачом. Большое значение в своевременном выявлении проблем со здоровьем имеют регулярные меры профилактики здоровья, поэтому при проблемах со здоровьем семейного врача следует посещать так часто, как это необходимо, а после достижения возраста 40 лет каждому жителю рекомендуется один раз в год посещать своего семейного врача для проведения профилактического осмотра, оценки общего состояния здоровья, чтобы в случае необходимости семейный врач мог порекомендовать дополнительные обследования или консультации у других специалистов. Мы сами должны проявлять инициативу, если хотим сохранить хорошее здоровье и хорошее самочувствие, а своевременное обращение к врачам и правильный прием назначенных лекарств играют в этом очень важную роль", - говорит фармацевт аптечного объединения Mana aptieka, заведующая аптекой Tukuma Centra aptieka Агнесе Ритене.
Женщины и пожилые люди чаще посещают семейного врача
Согласно результатам исследования, в прошедшем году женщины относительно чаще, чем мужчины, посещали семейных врачей. В течение последнего года 75% опрошенных женщин, в свою очередь мужчин - 63%, посетили семейного врача хотя бы раз. В то же время следует отметить, что, глядя на ситуацию ретроспективно, можно увидеть, что по сравнению с результатами исследования 2020 года количество женщин, посетивших своего семейного врача хотя бы один раз за прошедший год, уменьшилось на 7%.
Учитывая, что пожилым людям чаще нужно принимать различные лекарства и проходить обследования, закономерными являются результаты исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", которые подтверждают, что именно пожилые люди, по сравнению с другими возрастными группами, чаще всего консультируются со своим семейным врачом. Если в возрастной группе населения 18-24 года только каждый второй житель или 56% посещали своего семейного врача в течение последнего года, то в возрастной группе 45-54 лет это делали 72% населения, то в возрастной группе 64-75 лет своего семейного врача хотя бы раз за последний год посещали 83% опрошенных респондентов. Одновременно следует отметить, что по сравнению с результатами исследования за 2020 год, количество жителей в возрастной группе 64-75 лет, посещавших семейного врача в прошедшем году, также уменьшилось на 6%, но это может быть связано с ограниченной доступностью семейных врачей во время пандемии Covid-19, в том числе с тем, что во время пандемии врачи консультировали своих пациентов дистанционно.
Каждый третий житель никогда не посещал стоматолога-гигиениста
Результаты исследования "Индекс здоровья", проведенного Mana Aptieka & Apotheka в 2022 году свидетельствуют, что в течение прошлого года стоматолога посетил каждый третий житель Латвии, 28% посещали стоматолога один-два года назад, а почти 40% жителей посещали стоматолога три или более лет назад. Глядя на данные исследования 2019 года, очевидно, что количество жителей, посетивших стоматолога в течение последнего года, уменьшилось на 7%. Женщины сравнительно чаще мужчин - 45% и 33% соответственно - как минимум раз за последний год посетили стоматолога. В то же время прослеживается закономерность - жители, в целом оценивающие свой образ жизни как здоровый и проявляющие большую заботу о своем здоровье, также относительно чаще посещали стоматолога в течение последнего года.
Беспокойство вызывает тот факт, что каждый третий или 32% респондентов указали, что никогда не посещали стоматолога-гигиениста. Кроме того, количество респондентов, посещавших стоматолога-гигиениста в прошлом году, по сравнению с данными исследования 2019 года уменьшилось с 19% до 16%.
Результаты исследования свидетельствуют, что визиты к стоматологу и стоматологу-гигиенисту имеют самую прямую связь с доходами и платежеспособностью населения. Среди жителей, посещавших стоматолога или стоматолога-гигиениста в прошедшем году, почти вдвое больше жителей с высоким или выше среднего доходом по сравнению с группой жителей с ниже среднего или низким доходом. Этот факт, вероятно, подтверждает, что сравнительно высокую стоимость стоматологических услуг могут оплатить не все жители.
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