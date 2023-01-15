16 января зрители увидят новый телесериал, снятый в Литве и отражающий начало войны в Украине, - "Увидеть собственными глазами" (Piedzīvojot savām acīm).
Фото ⟩ Выходит новый сериал с украинскими историями о войне
Сюжет сериала сосредоточен вокруг большой украинской семьи - матери, отца, трех дочерей и младшего сына, которые в силу разных обстоятельств живут в разных городах Украины. Родители живут в пригороде Киева, сестры в Мариуполе, Виннице и Чернигове, а брат уехал в командировку в Донецк. Именно в этих городах 24 февраля всех неожиданно настигла война.
Это история о людях, которые даже не представляли себе, что такое война. Жизнь обещала счастливое будущее, но Россия неожиданно вторглась в Украину, бросив всех в пекло войны. Все, кто мог, укрылись в подвалах и бомбоубежищах, а единственным способом связи с членами семьи в других частях Украины был телефон.
Героев сериала всех объединяет инстинкт выживания, страх и незнание о местонахождении и безопасности членов их семьи. Это будет история о том, как люди учатся приспосабливаться к нестандартным ситуациям и выживать, о том, как страх сменяется яростью, а затем отчаянием. Каждый из нас по-своему реагирует на такую ситуацию: кто-то впадает в панику, кто-то впадает в апатию, кто-то идет в бой, а кто-то умирает в тишине, отчаянии и голоде.
Продюсеры сериала признаются: "Идея создания этого сериала возникла после встречи с украинским режиссером Дмитрием Гольдманом. До войны в Украине производилось около 300 фильмов и сериалов ежегодно, но когда началась война, эта отрасль, как и многие другие, была парализована, оставив без работы сотни специалистов. Мы хотели помочь нашим украинским коллегам, создав вместе сериал, в котором отражаем, как люди живут в ужасах войны".
Шокирующий и основанный на современных реалиях сериал раскроет судьбы людей, испытавших на себе ужасы войны и переживающих ее до сих пор. Они до сих пор прячутся в бункерах и каждый день борются с неизвестностью и постоянным страхом не только за свою жизнь, но и за своих близких. Международный совместный проект, вдохновленный историями военных беженцев. "Увидеть собственными глазами" (Piedzīvojot savām acīm) с 16 января на канале TV3.
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