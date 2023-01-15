Фото ⟩ Выходит новый сериал с украинскими историями о войне

Сюжет сериала сосредоточен вокруг большой украинской семьи - матери, отца, трех дочерей и младшего сына, которые в силу разных обстоятельств живут в разных городах Украины. Родители живут в пригороде Киева, сестры в Мариуполе, Виннице и Чернигове, а брат уехал в командировку в Донецк. Именно в этих городах 24 февраля всех неожиданно настигла война.

Это история о людях, которые даже не представляли себе, что такое война. Жизнь обещала счастливое будущее, но Россия неожиданно вторглась в Украину, бросив всех в пекло войны. Все, кто мог, укрылись в подвалах и бомбоубежищах, а единственным способом связи с членами семьи в других частях Украины был телефон.