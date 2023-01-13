Министр финансов Арвил Ашераденс в пятницу на основании заключения комиссии по расследованию дисциплинарного дела принял решение выразить выговор отстраненной от должности генеральному директору Службы государственных доходов (VID) Иеве Яунземе за запоздалое выполнение порученных министром финансов задач, сообщили представители Министерства финансов.
Яунземе получила выговор, но может остаться на посту главы VID
В связи с этим Яунземе сможет продолжать выполнять трудовые обязанности до окончания срока полномочий, однако в качестве условий для продолжения работы будет поручено несколько задач, которые должны быть выполнены в установленный срок и о ходе выполнения которых будет регулярно сообщено министру. Контроль выполнения этих задач должен быть выполнен Министерством финансов.
Ашераденс поясняет, что главной задачей генерального директора VID будет восстановление репутации VID, и это необходимо сделать на всех уровнях и во всех управлениях, реализуя подход нулевой терпимости к сфере коррупции и конфликтов интересов. Яунземе необходимо добиться, чтобы взяточничество на таможне не стало принятой обществом нормой, а также сделать все, чтобы аудит на заказ или сфабрикованные уголовные процессы в учреждении были бы невозможны.
Также Яунземе нужно фундаментально пересмотреть политику управления персоналом и укрепить системы внутреннего контроля учреждения, чтобы в дальнейшем устранить нарушения должностных лиц VID, отметил Ашераденс.
Руководителю VID будет поручено разработать конкретные мероприятия в сфере улучшения репутации VID и план их реализации. Также необходимо разработать и реализовать механизм долгосрочной смены чиновников VID, в том числе подготовив необходимые изменения в нормативных актах.
Как отмечает Министерство финансов, важно укрепить систему внутреннего контроля и не допустить случаев коррупции и конфликта интересов. Также необходимо укреплять надзор за налоговой и таможенной полицией, в том числе при разработке условий для дополнительного надзора за возбуждением и своевременным продвижением уголовных процессов.
Перед принятием решения Ашераденс встретился с Яунземе, и она отметила, что в сотрудничестве с Управлением внутренней безопасности VID уже проделана важная работа по совершенствованию внутреннего контроля и раскрытию преступлений, а также в искоренении теневой экономики.
"Есть время, чтобы поднять репутацию учреждения, показать и доказать результат этих работ также налогоплательщикам и всему обществу", - говорит Ашераденс.
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