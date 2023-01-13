Яунземе получила выговор, но может остаться на посту главы VID

В связи с этим Яунземе сможет продолжать выполнять трудовые обязанности до окончания срока полномочий, однако в качестве условий для продолжения работы будет поручено несколько задач, которые должны быть выполнены в установленный срок и о ходе выполнения которых будет регулярно сообщено министру. Контроль выполнения этих задач должен быть выполнен Министерством финансов.

Ашераденс поясняет, что главной задачей генерального директора VID будет восстановление репутации VID, и это необходимо сделать на всех уровнях и во всех управлениях, реализуя подход нулевой терпимости к сфере коррупции и конфликтов интересов. Яунземе необходимо добиться, чтобы взяточничество на таможне не стало принятой обществом нормой, а также сделать все, чтобы аудит на заказ или сфабрикованные уголовные процессы в учреждении были бы невозможны.

Также Яунземе нужно фундаментально пересмотреть политику управления персоналом и укрепить системы внутреннего контроля учреждения, чтобы в дальнейшем устранить нарушения должностных лиц VID, отметил Ашераденс.