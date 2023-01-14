В связи с наводнением в Екабпилсском крае премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал заседание совета по кризисному управлению, которое состоится в воскресенье, 15 января, в 11:00.
Наводнение в Екабпилсе: премьер созвал заседание совета по кризисному управлению
Как сообщил пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев, на заседании будут заслушаны информация о текущей ситуации в Екабпилсском крае и отчеты оперативных служб о работе в пострадавших от наводнения районах. Также будут рассматриваться варианты развития событий и обсуждаться необходимая помощь самоуправлению и населению.
Как сообщалось, в городе сохраняется опасность прорыва защитной дамбы, так как уровень воды в Даугаве не снижается. Хотя вода еще не перелилась через дамбу, во многих ее местах возникли протечки, которые закрыты мешками с песком.
Самоуправление призывает горожан серьезно отнестись к ситуации и по возможности эвакуироваться из районов города, которым грозит затопление.
Городские власти призывают немедленно эвакуироваться жителей районов на левом и правом берегах Даугавы в черте города, а также из района между Ремберти и Пуньским поместьем.
Как подчеркивает самоуправление, неизвестно, как долго защитная дамба еще сможет сдерживать напор воды.
"Когда она прорвется, масса воды и льда очень быстро хлынет в город, и эвакуация может стать невозможной. Поэтому эвакуация из районов города, которым грозит опасность, сейчас критически важна для жизни и безопасности людей", - подчеркнули в самоуправлении.
Как сообщалось, сегодня утром уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,92 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции, и вода продолжает затапливать территорию города вдоль реки.
Мэр Екабпилса Райвис Рагайнис сообщил, что уровень воды в Даугаве превысил высоту защитной дамбы, и только бетонное ограждение еще сдерживает воду.
Ответственные службы работали всю ночь, обследуя затопленные участки, также всю ночь продолжались работы по укреплению дамбы. Вода еще не перелилась через нее, но в некоторых местах просачивается сквозь дамбу, и эти места укрепляются мешками с песком.
Галерея: Наводнение в Екабпилсе
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