Помощь пострадавшим в Екабпилсе: пожертвовано уже 17 тыс. евро

На сайте говорится, что жителям Екабпилса понадобится помощь сограждан, так как Даугава вышла из берегов и многие дома оказались затоплены, что вынудило людей покинуть их.

Галерея: Екабпилс вечером 14 января

"Вода отступит, но многие дома будут повреждены или даже разрушены. Людям потребуются средства на починку электропроводки, устранение повреждений, нанесенных водой", - говорится на портале.

Внести свой вклад в помощь пострадавшим можно по ссылке.

Благотворительная организация Ziedot.lv обратится к самоуправлению Екабпилсского края с просьбой определить горожан, наиболее нуждающихся в помощи.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, с утра субботы до 6 утра воскресенья, 15 января, уровень воды в Даугаве под Екабпилсом упал на 24 сантиметра. Однако он по-прежнему критически высок, превышая максимальный критерий в 8,4 метра на неполные 30 сантиметров.

Самоуправление Екабпилсского района констатирует, что ситуация в городе по-прежнему опасная, но пока стабильная. Огромные площади затоплены, продолжается укрепление защитной дамбы.

Наивысший уровень воды - 8,92 метра над нулевой отметкой - был достигнут на Екабпилсской наблюдательной станции в субботу около 9 утра. Это всего на пять сантиметров ниже рекорда весеннего паводка 1981 года.