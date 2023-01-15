Платформа Ziedot.lv в субботу, 14 января, начала сбор пожертвований в помощь пострадавшим от наводнения в Екабпилсе. Согласно информации на сайте организации, в настоящее время пожертвовано уже 17 549 евро.
Помощь пострадавшим в Екабпилсе: пожертвовано уже 17 тыс. евро
На сайте говорится, что жителям Екабпилса понадобится помощь сограждан, так как Даугава вышла из берегов и многие дома оказались затоплены, что вынудило людей покинуть их.
Галерея: Екабпилс вечером 14 января
"Вода отступит, но многие дома будут повреждены или даже разрушены. Людям потребуются средства на починку электропроводки, устранение повреждений, нанесенных водой", - говорится на портале.
Внести свой вклад в помощь пострадавшим можно по ссылке.
Благотворительная организация Ziedot.lv обратится к самоуправлению Екабпилсского края с просьбой определить горожан, наиболее нуждающихся в помощи.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, с утра субботы до 6 утра воскресенья, 15 января, уровень воды в Даугаве под Екабпилсом упал на 24 сантиметра. Однако он по-прежнему критически высок, превышая максимальный критерий в 8,4 метра на неполные 30 сантиметров.
Самоуправление Екабпилсского района констатирует, что ситуация в городе по-прежнему опасная, но пока стабильная. Огромные площади затоплены, продолжается укрепление защитной дамбы.
Наивысший уровень воды - 8,92 метра над нулевой отметкой - был достигнут на Екабпилсской наблюдательной станции в субботу около 9 утра. Это всего на пять сантиметров ниже рекорда весеннего паводка 1981 года.
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