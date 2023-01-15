Существует риск наводнения в Плявиняс на следующей неделе

Он отметил, что ответственные службы внимательно следят за изменениями уровня воды, обмениваются актуальной информацией и планируют соответствующие действия на будущее.

Виксна не исключил, что на следующей неделе возможно локальное затопление некоторых улиц в Плявиняс, так как массы льда продолжат движение вниз по Даугаве, а предстоящие морозы только ухудшат ситуацию.

Как сообщалось, согласно новейшим прогнозам синоптиков, дождь и таяние снега в бассейне Даугавы вызовут повышение уровня воды в реке во второй половине следующей недели.

Если к этому времени ледяной затор на Плявиньском водохранилище и возле Екабпилса не сдвинется, ситуация в пострадавших от наводнения районах может вновь ухудшиться. Если скопления льда пройдут вниз по реке и уровень воды в Екабпилсе значительно снизится, ожидаемый приток воды может не оказать большого влияния на ситуацию.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве от белорусской границы до Ливаны за последнюю неделю упал на 1-1,8 метра, возле Екабпилса повысился на 4 метра, у железнодорожного моста в Зельки с 9 января снизился почти на 2 метра, а в Плявиняс существенно не изменился.

Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса повысился из-за ледяного затора, который частично перекрыл поток воды. Уровень воды в Екабпилсе и в дальнейшем будет обусловлен в основном затором, а не притоком воды в верхнем течении реки.

Из-за оттепели и осадков в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в большинстве латвийских рек.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе

Видео: Наводнение в Екабпилсе

Видео: Наводнение в Екабпилсе