Взрыв боеприпасов в Белгородской области, вызванный неосторожным обращением с гранатой, унес жизни трех человек. 16 ранены, ведутся поиски еще 8 человек, сообщили российские информационные агентства.
3 человека погибли, 16 ранены в результате взрыва боеприпасов в Белгородской области
"В результате непреднамеренного подрыва ручной гранаты сержантом в спальном помещении в месте дислокации военнослужащих в Корочанском районе Белгородской области сдетонировал взводный боекомплект. Начался пожар. 16 военнослужащих, включая виновника инцидента, доставлены в больницу. Еще трое погибли", - цитирует Интерфакс экстренные службы.
Взрыв произошел в Доме культуры на хуторе Тоненькое, в котором разместили мобилизованных военных, сообщают различные источники.
Как сообщается, взрыв произошел в ночь на воскресенье, гранату подорвал командир взвода, старший сержант.
Как сообщает издание BAZA, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, "чтобы завоевать авторитет перед подчиненными".
Площадь пожара составила 450 кв. м, произошла детонация боеприпасов, которые находились в комнате хранения оружия.
Белгородская область граничит с Украиной, на ее территории расположено несколько российских военных баз и полигонов. город Харьков, который подвергся нападению нескольких российскихракетные обстрелы после вторжения на Украину в феврале прошлого года.