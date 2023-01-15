3 человека погибли, 16 ранены в результате взрыва боеприпасов в Белгородской области

"В результате непреднамеренного подрыва ручной гранаты сержантом в спальном помещении в месте дислокации военнослужащих в Корочанском районе Белгородской области сдетонировал взводный боекомплект. Начался пожар. 16 военнослужащих, включая виновника инцидента, доставлены в больницу. Еще трое погибли", - цитирует Интерфакс экстренные службы.

Взрыв произошел в Доме культуры на хуторе Тоненькое, в котором разместили мобилизованных военных, сообщают различные источники.

Как сообщается, взрыв произошел в ночь на воскресенье, гранату подорвал командир взвода, старший сержант.

Как сообщает издание BAZA, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, "чтобы завоевать авторитет перед подчиненными".

Площадь пожара составила 450 кв. м, произошла детонация боеприпасов, которые находились в комнате хранения оружия.