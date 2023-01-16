Передача: Предшественник Даны Бйорк в театре Чехова призывал осуществить "коррупционную сделку"

Государство наделило общество статусом общественно-полезной организации. Рижская дума главе общества в помещениях театра бесплатно даже сдала кабинет. Дана Бйорк утверждает, что в бухгалтерии театра не смогли найти отчеты об использовании пожертвованных обществу денег. Члены гарантийного общества, например, предприниматели Киров Липман и Алексей Шейнин, были удивлены, что статус общественно-полезной организации у общества в январе 2021 отняли. Служба госдоходов не раскрыла Nekā personīga, почему такое решение было принято. Бухгалтер общества пояснила передаче - у нее не было полной информации о сделках с деньгах, чтобы суметь подготовить годовой отчет. Глава общества Цеховал должность потерял.

Дана Бйорк публично не говорит о том, что помимо двух случаев увольнения актеров, подавших в суд за якобы невыносимые условия труда, причиной скандала стал предыдущий директор театра. Но она помнит яркий эпизод, полностью разрушивший их отношения.

"Я пришла в театр, были гастроли из России. И эти гастроли были организованы прошлым руководством. Я пришла и звоню в Россию продюсеру этого фестиваля и говорю: "Добрый день, я новый директор. Пожалуйста, скажите, что нужно делать, что нужно с нашей стороны, какие документы, какие сметы? Я готова!" И в ответ после небольшой паузы услышала ответ: "Я с вами говорить не буду, я буду говорить только с Эдуардом Цеховалом". И тогда я попросила прошлого руководителя, он был счастлив помочь взять проект, который он начал, закончить его и начать в качестве продюсера. И затем последовал документ, который он попросил меня подписать, что на гастроли потрачена сумма Х, которая была гораздо, гораздо больше суммы Y, которую наш театр действительно истратил. И я сказала, что не буду ставить свою подпись", - рассказала Бйорк.

"Как там дальше решались дела, которые ко мне больше не относились, я не знаю. Единственное, что знаю, меня очень невзлюбили, и с этим пришлось уживаться, это факт", - отметила она.