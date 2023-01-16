Моббинг, боссинг и поддержка Путина. Такие обвинения получила директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк. Анонимные письма переполнили Министерство культуры, и политическое руководство Национального объединения на это давление поддалось. В свою очередь актеры, которые обвинения называют бредовыми выдумками, просят вовлеченные стороны не подвергаться провокациям и желанию расколоть латышей и русских, сообщает передача Nekā personīga.
Передача: Предшественник Даны Бйорк в театре Чехова призывал осуществить "коррупционную сделку"
Бйорк перед одним из представлений сказала: "В это сложное время мы все с болью в сердце следим за событиями на территории Украины. Наш театр категорически против войны и агрессии - мы выражаем поддержку народу Украины, кроме того, призываем общество Латвии не выступать против русского языка и русских Латвии, у которых нет никакой связи с действиями другого государства. Просим тех, чей родной язык русский, в свою очередь, быть снисходительными и тактичными. Никто из нас прямым образом не может повлиять на ситуацию в Украине, но в силах каждого не допустить ненависть против нашего общего дома - Латвии. Театр продолжает работать для Вас и говорить о ценностях, объединяющих людей. Станем поддержкой друг другу. Пусть война поскорее закончится. Спасибо, что вы сегодня с нами. Приятного просмотра".
С начала войны Рижский русский театр им. Михаила Чехова все свои спектакли начинает с этих слов директора театра. Иногда их сопровождает бубнение недовольных зрителей, но преимущественно все позицию театра встречают аплодисментами.
Дана Бйорк руководит театром последние пять лет. Они были сложными не только из-за ковид-ограничений.
Ее предшественник на посту Эдуард Цеховал просидел в кресле директора 27 лет. В его время коллектив отмечал 9 мая, мужской день 23 февраля и женский день 8 марта.
В отношениях с подчиненными, говоря словами Бйорк, была вертикаль власти. Этот подход Бйорк пыталась изменить.
"Мы два разных человека с разными взглядами, и он во вне разочаровался. Он надеялся, что, борясь за меня как за нового директора, я на его месте буду следовать его принцам, его видению и начатому им пути в театре. Но мое видение оказалось диаметрально противоположным, и он не может мне этого простить до сих пор. (...) В его время было много красивого на сцене, поэтому я определенно не хочу очернять его работу на протяжении 27 лет.
Но, конечно, был принят выраженно пророссийский курс - наш театр больше знали в Российской Федерации, так как все эти максимально тесные связи создавались с Россией", - рассказала Бйорк.
Сразу же после начала войны в Украине Nekā personīga встретила бывшего директора театра в Доме Москвы. Это место традиционно давало приют настроенным против независимой Латвии общества и активистам. Регулярно принимало влиятельных российских политиков и лидеров мнений. Как свидетельствуют данные регистра предприятий, Эдуард Цеховал назначен представителем зарегистрированного в Латвии филиала, представляющего предприятие "Московский центр международного сотрудничества". Дома Москвы коснулись и введенные из-за войны санкции. Как на прошлой неделе подтвердили в Министерстве юстиции, место по-прежнему заморожено - действует запрет на продажу, дарение, залог и сдачу здания в аренду.
Бывший директор театра перед попаданием в Дом Москвы управлял "Гарантийным обществом Рижского русского театра им. Михаила Чехова". Оно собирало деньги у предпринимателей, чтобы помогать попавшим в сложности актерам, покупать одежду для представлений, оплачивать мастер-классы и иначе поддерживать театр.
Государство наделило общество статусом общественно-полезной организации. Рижская дума главе общества в помещениях театра бесплатно даже сдала кабинет. Дана Бйорк утверждает, что в бухгалтерии театра не смогли найти отчеты об использовании пожертвованных обществу денег. Члены гарантийного общества, например, предприниматели Киров Липман и Алексей Шейнин, были удивлены, что статус общественно-полезной организации у общества в январе 2021 отняли. Служба госдоходов не раскрыла Nekā personīga, почему такое решение было принято. Бухгалтер общества пояснила передаче - у нее не было полной информации о сделках с деньгах, чтобы суметь подготовить годовой отчет. Глава общества Цеховал должность потерял.
Дана Бйорк публично не говорит о том, что помимо двух случаев увольнения актеров, подавших в суд за якобы невыносимые условия труда, причиной скандала стал предыдущий директор театра. Но она помнит яркий эпизод, полностью разрушивший их отношения.
"Я пришла в театр, были гастроли из России. И эти гастроли были организованы прошлым руководством. Я пришла и звоню в Россию продюсеру этого фестиваля и говорю: "Добрый день, я новый директор. Пожалуйста, скажите, что нужно делать, что нужно с нашей стороны, какие документы, какие сметы? Я готова!" И в ответ после небольшой паузы услышала ответ: "Я с вами говорить не буду, я буду говорить только с Эдуардом Цеховалом". И тогда я попросила прошлого руководителя, он был счастлив помочь взять проект, который он начал, закончить его и начать в качестве продюсера. И затем последовал документ, который он попросил меня подписать, что на гастроли потрачена сумма Х, которая была гораздо, гораздо больше суммы Y, которую наш театр действительно истратил. И я сказала, что не буду ставить свою подпись", - рассказала Бйорк.
"Как там дальше решались дела, которые ко мне больше не относились, я не знаю. Единственное, что знаю, меня очень невзлюбили, и с этим пришлось уживаться, это факт", - отметила она.
В Рижском русском театре им. Михаила Чехова работают сбежавшие от режима Путина актеры и российский режиссер Сергей Голомазов. Из разрушенной войной Украины сбежала талантливая гример. Театр организует курсы латышского языка, так как не все сотрудники хорошо знают государственный язык. Актеры тяжело переживают публичный скандал и воспринимают его как нападение на них самих.
"Честно говоря, я в шоке. Я читаю Facebook, я вообще не понимаю, что происходит, так как в театре все спокойно, у нас очень хорошая, естественная атмосфера, и это все, что идет снаружи, с театра, у этого нет никакой связи с нашей внутренней жизнью. Абсолютно никакой", - говорит актер театра Никита Осипов.
Однако анонимные письма о том, что Бйорк якобы поддерживает политику Путина, моббинге и боссинге все-таки смогли повлиять на министра культуры от Национального объединения. Еще в прошлом году во время встречи с министром и госсекретарем было получено послание держаться и обещание что директор после оценки работу сможет продолжить.
"Ваша передача называется Nekā personīga, так что я могу ответить - ничего личного. Я приглашал Дану Бйорк на разговор. Директора. Мы обсудили вещи и действительно ничего личного. Я высоко оцениваю сделанное госпожой Бйорк. И думаю, что госпожа Бйорк могла бы очень хорошо продолжать эту работу. Однако мы не могли не отреагировать на эти анонимки, а также на письма, которые не были анонимными. Надеюсь, этот конкурс расставит все по своим местам, и есть очень большая возможность, что госпожа Бйорк сможет продолжить свою работу", - отметил министр культуры Наурис Пунтулис.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!