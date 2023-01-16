В Лос-Анджелесе в отеле Fairmont Century Plaza прошла 28-я церемония вручения премии Critics' Choice Awards. Главной награды удостоился фильм "Все везде и сразу" режиссеров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, пишет Spletnik.ru.
Critics' Choice Awards - 2023: триумф Брендана Фрейзера, Зендаи, Кейт Бланшетт и других
Critics' Choice Awards - 2023: триумф Брендана Фрейзера, Зендаи, Кейт Бланшетт и других
Лучшим актером стал Брендан Фрейзер за главную роль в фильме "Кит", лучшей актрисой - Кейт Бланшетт за роль дирижера в картине "Тар". Члены жюри отметили Дженнифер Кулидж за ее роль в сериале "Белый лотос" и Зендаю за роль в сериале "Эйфория".
Полный список победителей:
- Лучший фильм - "Все везде и сразу";
- Лучшая комедия - "Достать ножи";
- Лучший актер - Брендан Фрейзер, "Кит";
- Лучшая актриса - Кейт Бланшетт, "Тар";
- Лучший режиссер - Дэниел Шайнерт и Дэн Кван, "Все везде и сразу";
- Лучший актер второго плана - Ке Хюи Куан, "Все везде и сразу";
- Лучшая актриса второго плана - Анджела Бассетт, "Черная Пантера: Ваканда навеки";
- Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале - Дженнифер Кулидж, "Белый лотос";
- Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале - Джанкарло Эспозито, "Лучше звоните Солу";
- Лучший молодой актер/актриса - Гэбриел Лабелль, "Фабельманы";
- Лучший актерский состав - "Достать ножи: Стеклянная луковица";
Актриса Жанель Моне ("Достать ножи: Стеклянная луковица")
- Лучший оригинальный сценарий - Дэниел Шайнерт и Дэн Кван, "Все везде и сразу";
- Лучший адаптированный сценарий - Сара Полли, "Женщины говорят";
- Лучший анимационный фильм - "Пиноккио";
- Лучшая песня - Naatu Naatu, "RRR: Рядом ревет революция";
- Лучший комедийный сериал - "Начальная школа "Эбботт";
- Лучший драматический сериал - "Лучше звоните Солу";
- Лучший мини-сериал - "Выбывшая";
- Лучший актер в драматическом сериале - Боб Оденкерк, "Лучше звоните Солу";
- Лучшая актриса в драматическом сериале - Зендая, "Эйфория";
- Лучший актер в комедийном сериале - Джереми Аллен Уайт, "Медведь";
- Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт, "Хитрости";
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Генри Винклер, "Барри";
- Лучший зарубежный фильм - "RRR: Рядом ревет революция" (Индия);
- Лучшая актриса в мини-сериале - Аманда Сейфрид, "Выбывшая";
- Лучший актер в мини-сериале - Дэниел Рэдклифф, "Странный Эл";
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Шерил Ли Ральф, "Начальная школа "Эбботт";
- Лучший актер второго плана в мини-сериале - Пол Уолтер Хаузер, "Черная птица";
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале - Ниси Нэш, "Монстр: История Джеффри Дамера".
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