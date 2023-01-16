Critics' Choice Awards - 2023: триумф Брендана Фрейзера, Зендаи, Кейт Бланшетт и других

Лучшим актером стал Брендан Фрейзер за главную роль в фильме "Кит", лучшей актрисой - Кейт Бланшетт за роль дирижера в картине "Тар". Члены жюри отметили Дженнифер Кулидж за ее роль в сериале "Белый лотос" и Зендаю за роль в сериале "Эйфория".