"Объединенный список" против восстановления Яунземе в должности руководителя VID

В пятницу на основании заключения комиссии по дисциплинарному расследованию Ашераденс принял решение об объявлении выговора ранее отстраненной от выполнения обязанностей генерального директора VID Яунземе за несвоевременное выполнение поручений, данных министром финансов, а также о разрешении на продолжение ее работы на этом посту, сообщало агентство LETA.

По словам Таварса, очевидно не решаются проблемы теневой экономики, были и другие скандалы. Поэтому в данной ситуации "Объединенный список" как минимум ожидает, что министр финансов представит видение того, как дальше будет работать VID.

Сегодня у министра финансов не было такой возможности из-за того, что он находился в командировке в Брюсселе, где в эти дни запланировано участие Ашераденса в заседании Еврогруппы и Совета по экономическим и финансовым вопросам Европейского союза (ECOFIN).