В Екабпилсе продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения, чтобы жители могли вернуться в свои дома, сказал в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис.
Мэр Екабпилса: школы могут открыться уже в четверг
"Люди, занимающиеся ликвидацией последствий, вновь работали всю ночь. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее привести город в порядок, и люди могли вернуться в свои дома", - сказал мэр.
Также продолжаются работы по укреплению дамбы. "Сегодня мы решим, можно ли снять запрет на возвращение домой и в других микрорайонах. Так мы уменьшим зону, где была эвакуация", - сказал Рагайнис.
По словам мэра, школы, которые были закрыты из-за наводнения, могут открыться в четверг.
Как сообщалось, уровень воды в Даугаве возле Екабпилса продолжает снижаться примерно на 3 см в час, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. За последние сутки уровень воды упал более чем на полметра. С утра субботы, когда уровень воды в Екабпилсе достиг самого высокого показателя за последние десятилетия, он упал более чем на 1,2 метра.
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