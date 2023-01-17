Мэр Екабпилса: школы могут открыться уже в четверг

"Люди, занимающиеся ликвидацией последствий, вновь работали всю ночь. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее привести город в порядок, и люди могли вернуться в свои дома", - сказал мэр.

Также продолжаются работы по укреплению дамбы. "Сегодня мы решим, можно ли снять запрет на возвращение домой и в других микрорайонах. Так мы уменьшим зону, где была эвакуация", - сказал Рагайнис.

По словам мэра, школы, которые были закрыты из-за наводнения, могут открыться в четверг.

Как сообщалось, уровень воды в Даугаве возле Екабпилса продолжает снижаться примерно на 3 см в час, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. За последние сутки уровень воды упал более чем на полметра. С утра субботы, когда уровень воды в Екабпилсе достиг самого высокого показателя за последние десятилетия, он упал более чем на 1,2 метра.