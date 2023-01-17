"Я не боюсь смерти": вышло последнее интервью Кикабидзе

Потому что лидер этой мерзопакостной войны все время в бункере сидит, не вылезает, и очень многих генералов он отправил на пенсию.

Изначально ему сказали, что они войдут в Украину и их встретят флагами в Харькове. Харьков - русскоязычный город, очень много евреев, очень много русских. И вдруг он понял, что они этого не хотят", - отметил он.

Кикабидзе считает, что закончить войну могут переговоры с Украиной, только так Путин "может спасти себя".

"Если Зеленский и Украина согласятся на переговоры, это может Путина спасти от смерти. (...) Если он умный человек, в чем я очень сомневаюсь, он должен запросить переговоры, пожать руку Зеленскому и уйти домой.

Это оценит вся Россия", - добавил он.

Вахтанг Кикабидзе рассказал, что не собирается возвращаться в Россию, пока там не поменяется власть. Актер и режиссер не приезжал в РФ с 2008 года.

"Я официально по телевидению в Москве сказал - это было в восьмом году, - что моей ноги не будет ни в одном российском городе, пока этот человек во главе страны", - заявил он.

О смерти

В интервью Ксении Собчак Кикабидзе также поделился своими рассуждениями о смерти: "Вот три дня тому назад было очень-очень плохо, так никогда не было. Я лег и сказал: "Господи, забери меня".