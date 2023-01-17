15 января в возрасте 84 лет умер актер и режиссер Вахтанг Кикабидзе. На YouTube-канале Ксении Собчак вышло большое интервью, которое было записано незадолго до его смерти.
"Я не боюсь смерти": вышло последнее интервью Кикабидзе
О войне с Украиной
Вахтанг Кикабидзе в интервью осудил войну в Украине, назвав ее "мерзопакостной".
"Это вторжение. То, что там эти мальчики необученные творили... Что будет завтра, мы не знаем. Путин не может вернуться домой проигравшим. (...) Ну, победителем он не выйдет - это точно. Потому что уже много городов освободили, там реют украинские флаги. Они не отдадут свою землю на растерзание", - сказал он.
Кикабидзе также отметил, что войну поддерживает в основном старшее поколение:
"Боятся они. Боятся потерять свои места. Боятся, что же будет с ними потом. Ну, ты лучше меня знаешь, что в России есть оппозиция, которая пока очень боится. Но если русский взорвется - я имею в виду, душой, настроениями протеста, - вот тогда будет очень серьезное противостояние, потому что они уже на себе испытывают эти санкции", - сказал он.
Кикабидзе считает, что Путин "погубил страну", так как из-за его действий против России были введены многочисленные экономические санкции со стороны западных стран.
"Он погубил свою Родину, погубил однозначно. Таких санкций ни у кого не было - и дай бог, чтобы это было в последний раз.
Потому что лидер этой мерзопакостной войны все время в бункере сидит, не вылезает, и очень многих генералов он отправил на пенсию.
Изначально ему сказали, что они войдут в Украину и их встретят флагами в Харькове. Харьков - русскоязычный город, очень много евреев, очень много русских. И вдруг он понял, что они этого не хотят", - отметил он.
Кикабидзе считает, что закончить войну могут переговоры с Украиной, только так Путин "может спасти себя".
"Если Зеленский и Украина согласятся на переговоры, это может Путина спасти от смерти. (...) Если он умный человек, в чем я очень сомневаюсь, он должен запросить переговоры, пожать руку Зеленскому и уйти домой.
Это оценит вся Россия", - добавил он.
Вахтанг Кикабидзе рассказал, что не собирается возвращаться в Россию, пока там не поменяется власть. Актер и режиссер не приезжал в РФ с 2008 года.
"Я официально по телевидению в Москве сказал - это было в восьмом году, - что моей ноги не будет ни в одном российском городе, пока этот человек во главе страны", - заявил он.
О смерти
В интервью Ксении Собчак Кикабидзе также поделился своими рассуждениями о смерти: "Вот три дня тому назад было очень-очень плохо, так никогда не было. Я лег и сказал: "Господи, забери меня".
Он рассказал, что у него был гемодиализ и ему было необходимо постоянное лечение.
"Я думал, что мне легче станет, если я умру", - сказал Кикабидзе.
"Мое положительное качество - что я не боюсь смерти. (...) Я прожил красивую, счастливую жизнь, потому что это песня", - добавил он.
Видео: Интервью Вахтанга Кикабидзе
Уже сообщалось, что на 85-м году жизни скончался актер и режиссер Вахтанг Кикабидзе. Он сыграл в фильмах и сериалах более 30 ролей, а с 1967 года был участником ансамбля "Орэра". Широкую известность артист получил после выхода лирической комедии "Мимино" в 1977 году, где он сыграл летчика Валико Мизандари. За роль в комедии Георгия Данелии актер был награжден Госпремией СССР.
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