Какие автомобили воруют больше всего?

Наиболее популярными марками угнанных автомобилей являются Mercedes-Benz (14,7% угнанных автомобилей), BMW (14,4%), Audi (10,4%), Ford (7,8%) и Volkswagen (6,8%).

15,2% проверенных автомобилей имеют ложный пробег

В прошлом году было зарегистрировано более 7,4 миллиарда "нераскрученных" километров. Чтобы проехать 7,4 миллиарда километров, 1000 автомобилей с постоянной скоростью 100 км/ч должны были бы двигаться в течение восьми с половиной лет. В среднем 15,2% показаний одометра были признаны ложными. Следовательно, фальсификация истинного пробега является одной из самых серьезных проблем на рынке подержанных автомобилей и может привести к значительным расходам. Согласно данным, имеющимся в распоряжении платформы, покупатели, желающие приобрести автомобили, выпущенные в период с 2010 по 2013 год, подвержены наибольшему риску приобретения автомобиля с ложным пробегом. Почти каждый десятый автомобиль, выпущенный в 2011 году, имеет ложный пробег (9,2%). Но автомобили, выпущенные в 2012 и 2013 годах, также находятся в зоне риска. Автомобили этих лет имеют ложный пробег в 8,6% и 7,9% случаев.

Любимые модели 2022 года - BMW 3 серии, Volkswagen Golf, BMW 5 серии

В пятерку самых популярных марок автомобилей, протестированных на платформе в прошлом году, вошли BMW (15,8%), Volkswagen (14,5%), Audi (12,3%), Mercedes - Benz (8,6%) и Ford (5,0%). Марка BMW уже не в первый раз занимает первое место по привлекательности своих моделей, особенно среди молодого поколения водителей. Если взглянуть на список самых популярных автомобилей, тестируемых на платформе, то можно увидеть такие модели, как BMW 3 серии, Volkswagen Golf, BMW 5 серии, Volkswagen Passat и Audi A4. Что касается самого популярного цвета, то здесь преобладало довольно предсказуемое трио. Наиболее распространенными автомобилями, протестированными carVertical, были черный (24,6%), серый (20,3%) и белый (14,2%). На пятки этой троице наступают синие автомобили (10,3%).

В ходе исследования была изучена информация из 26 различных стран:

Великобритании, США, Германии, Франции, Испании, Италии, Нидерландов, Бельгии, Венгрии, Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии, Словении, Хорватии, Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Сербии, Швеции, Швейцарии, Дании, Финляндии, Австралии и Мексики. При веденные выше факты основаны на информации, имеющейся в распоряжении компании.