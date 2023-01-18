Фото ⟩ "Мой дед был следователем криминальной полиции": продюсер Лелде Ковалева о новом сериале

Открывает молодые таланты

В предыдущих проектах новым лицам давали возможность проявить себя на съемочной площадке, так было и на этот раз. "Каждый год мы ищем новые таланты на репетициях. Мы устраиваем прослушивания для актеров не менее полугода, что довольно нетипично для Латвии, особенно в индустрии сериалов, и

мы получили 650 заявок на этот проект только от молодых актеров и из них отобрали лишь десять лучших.

Режиссер не пускает к нам актера, в котором не уверен, даже в небольшой эпизодической роли. Он очень требователен, но это дает результат".

Уже сообщалось, что некоторых актеров зрители видели в ранее снятом многосерийном фильме "Пропавшие без вести" режиссера Влада Ковалева, но в этой работе они будут играть совсем противоположные роли, меняющиеся от хороших персонажей к плохим и наоборот. Кроме того, несколько актеров претерпели очень выразительные визуальные трансформации, которые кардинально изменят их привычный образ.

Кто убил Валтера Петерсона

Создатели многосерийного фильма обещают: если после просмотра первых двух серий кто-то подумает, что знает, кто убил Валтера Петерсона, то, скорее всего, он ошибается.

Потому что, возможно, в гостевом доме все было не так, как казалось сначала.

Аннотация к сериалу "Незваные гости": после вечеринки в гостевом доме в лесу найдено тело юбиляра - 27-летнего Валтера находят мертвым. Все, кто был на этом праздновании дня рождения - самые близкие и самые верные друзья, - становятся подозреваемыми. Кроме того, расследование осложняется тем, что все свидетели постоянно лгут и никто не готов раскрыть, что же на самом деле произошло в ночь убийства, после чего жизнь каждого из них уже никогда не будет прежней. Потому что у всех есть тайны, которые они никогда не хотели бы раскрывать другим.

Галерея: Съемки сериала "Незваные гости"