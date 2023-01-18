16 января в Digital Art House состоялась премьера многосерийного фильма "Незваные гости" (Nelūgtie viesi). Перед премьерой журналист портала Apollo.lv пообщался с продюсером проекта Лелде Ковалевой.
Фото ⟩ "Мой дед был следователем криминальной полиции": продюсер Лелде Ковалева о новом сериале
Перед премьерой сериала "Незваные гости" актеры и гости вечера чинно беседовали в зале Digital Art House, вспоминая о пережитом во время проекта, фотографировались и выражали благодарность создателям сериала и творческой команде: режиссеру Владу Ковалеву, продюсеру Лелде Ковалевой, оператору Тому Зарансу, актерам и всем, кто причастен к реализации этого проекта.
Порталу Apollo.lv удалось немного пообщаться с продюсером, которая рассказала о съемочном процессе и раскрыла интересные факты о проекте "Незваные гости".
Галерея: Премьера сериала "Незваные гости"
"Я очень горжусь тем, что нас поддержало невероятное количество людей и компаний. Это было удивительно, ведь после предыдущего проекта "Пропавшие без вести" мы столкнулись с двойной поддержкой. Я признательна всем, кто помогал, ведь съемки были непростыми", - сказала Лелде Ковалева.
Шарм Кандавы
Практически все эпизоды многосерийного фильма "Незваные гости" снимались в Кандаве. На вопрос, почему именно этот город, Ковалева отвечает: "Режиссеру Владу Ковалеву очень нравится этот город, потому что
он очень кинематографичен. Маленькие, узкие улочки. Красивые здания, очень мало коммерческих названий. Мы были в восторге".
В этом многосерийном фильме "Незваные гости", как и в "Пропавших без вести", будет восемь серий, а девятая - это документальный фильм о том, как создавался проект.
Съемочный процесс длился менее двух месяцев. "Проделан огромный объем работы, иногда даже снимали по 20 часов в день. Но что интересно, репетиции актеров проходили более полугода".
Как известно, Лелде Ковалева является автором романов "Пропавшие без вести" (Bezvēsts pazudušās), "Чужие"(Svešinieki), "Шоссе" (Šoseja) и "Twitter-суд" (Tvitera tiesa). Она продюсировала несколько кинопроектов, в том числе оригинальный сериал Tet "Пропавшие без вести", а также последний проект "Незваные гости".
Почему детектив?
Ковалева представляет детективный жанр. Интересно, почему именно его? "Я признаю, что
в какой-то степени это связано с тем, что мой родной дедушка был известным следователем криминальной полиции.
К сожалению, мы не успели познакомиться. На этот раз, к моей радости, сценарий написал мой муж Влад Ковалев, и я рада, что наконец-то на съемках меня никто не спросил, что я чувствую, когда мою книгу экранизируют".
Совместную работу Ковалевых оценивают благосклонно даже самые суровые критики. На вопрос, в чем залог их успеха, Лелде отвечает: "Я думаю, что самая главная причина в том, что мы очень требовательны к себе. Режиссер и вся команда готовы работать много часов, вкладывать огромные энергоресурсы, чтобы мы достигли этого максимального результата, который только возможен. Вторая вещь, откровенно говоря, - это наш партнер по сотрудничеству Tet, который так же серьезно подходит к делу, как и мы".
Открывает молодые таланты
В предыдущих проектах новым лицам давали возможность проявить себя на съемочной площадке, так было и на этот раз. "Каждый год мы ищем новые таланты на репетициях. Мы устраиваем прослушивания для актеров не менее полугода, что довольно нетипично для Латвии, особенно в индустрии сериалов, и
мы получили 650 заявок на этот проект только от молодых актеров и из них отобрали лишь десять лучших.
Режиссер не пускает к нам актера, в котором не уверен, даже в небольшой эпизодической роли. Он очень требователен, но это дает результат".
Уже сообщалось, что некоторых актеров зрители видели в ранее снятом многосерийном фильме "Пропавшие без вести" режиссера Влада Ковалева, но в этой работе они будут играть совсем противоположные роли, меняющиеся от хороших персонажей к плохим и наоборот. Кроме того, несколько актеров претерпели очень выразительные визуальные трансформации, которые кардинально изменят их привычный образ.
Кто убил Валтера Петерсона
Создатели многосерийного фильма обещают: если после просмотра первых двух серий кто-то подумает, что знает, кто убил Валтера Петерсона, то, скорее всего, он ошибается.
Потому что, возможно, в гостевом доме все было не так, как казалось сначала.
Аннотация к сериалу "Незваные гости": после вечеринки в гостевом доме в лесу найдено тело юбиляра - 27-летнего Валтера находят мертвым. Все, кто был на этом праздновании дня рождения - самые близкие и самые верные друзья, - становятся подозреваемыми. Кроме того, расследование осложняется тем, что все свидетели постоянно лгут и никто не готов раскрыть, что же на самом деле произошло в ночь убийства, после чего жизнь каждого из них уже никогда не будет прежней. Потому что у всех есть тайны, которые они никогда не хотели бы раскрывать другим.
Галерея: Съемки сериала "Незваные гости"
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